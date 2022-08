Kampl do točke v Stuttgartu, "teniška" zmaga Bayerna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bayern je lov za enajsto zaporedno nemško lovoriko začel na najboljši možen način. Pri zmagovalcu evropske lige Eintrachtu so na uvodni tekmi sezone slavili s kar 6:1. Tekma je bila odločena že ob polčasu, ko je bilo na semaforju 5:0. Svoj prvi gol za novi klub je zabil tudi nekdanji član Liverpoola Sadio Mane, ki ima težko nalogo stopiti v čevlje Roberta Lewandowskega. Poljak je prestopil v Barcelono. Očitno pa je prihodnost Bavarcev tudi Jamal Musiala. Komaj 19-letni napadalno usmerjeni vezist je zabil dva gola.

Derbi v Dortmundu je v korist gostiteljev odločil Marco Reus. Foto: Reuters

Edini slovenski udeleženec nemške bundeslige je Kevin Kampl. Nekdanji slovenski reprezentant bo skušal z RB Leipzigom, s katerim je vstopil v sezono na dvoboju nemškega superpokala in doma izgubil proti Bayernu (3:5), mešati štrene najboljšim. Rdeči biki bodo v uvodnem nastopu v novi sezoni v nedeljo gostovali v Stuttgartu.

Prvi favorit za naslov je Bayern, visoko pri vrhu bi se lahko znašli tudi Borussia Dortmund, ki željno pričakuje vrnitev bolnega napadalca Sebastiana Hallerja, Bayer Leverkusen in še kdo. V bundesligi po enoletnem premoru igrata tudi velikana Schalke in Werder. Slednji je v soboto remizirali pri Wolfsburgu (2:2), katerega je prvič vodil nekdanji hrvaški selektor in trener Bayerna Niko Kovač. Novega stratega ima v tej sezoni tudi Borussia Mönchengladbach. Daniel Farke je začel pot zmagovito. Borussia je s 3:1 ugnala Hoffenheim.