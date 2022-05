Eintracht po loteriji enajstmetrovk do evropske lovorike

Nogometaši Eintrachta iz Frankfurta so zmagovalci lige Europa, potem ko so po drami v finalu v Sevilli po enajstmetrovkah premagali Rangers iz Glasgowa s 6:5 (1:1, 1:1, 0:0). Pravico v svoji največji tekmi, odkar je mednarodni nogometni sodnik, je delil 42-letni Slovenec Slavko Vinčić, ki je imel kar nekaj dela. V Sevilli je bilo sicer med navijači obeh ekip napeto vzdušje že pred tekmo, domačini pa so se pritoževali nad odnosom in početjem privržencev obeh moštev, ki so razgrajali po španskem mestu.

Eintracht Frankfurt : Glasgow Rangers 6:5** (1:1, 1:1, 0:0)

Borre 69.; Aribo 57. **po enajstmetrovkah

Na stadionu Ramon Sanchez-Pizjuan v Sevilli je nemška zasedba Eintracht Frankfurt osvojila svojo drugo evropsko lovoriko, potem ko je leta 1980 slavila v pokalu Uefa. Tokrat si je finale priigrala po tem ko je v izločilnih bojih izločila Betis, Barcelono in v polfinalu še West Ham. Rangers so se do vstopnice za finale prebili prek Borussie Dortmund, ki so jo izločili v bojih za osmino finala, Crvene zvezde, Brage in nato še Leipziga Kevina Kampla. V finalu so tehtnico na stran Eintrachta nagnile enajstmetrovke, tragični junak škotske ekipe pa je v četrti seriji postal Aaron Ramsey, ki je kot edini v desetih strelih zapravil strel z bele pike.

Na vročem prizorišču v Sevili je prvič zavrelo že v peti minuti, ko je bila tekma prekinjena, saj je obležal kapetan Eintrachta Sebastian Rode, ki ga je vezist Rangers John Lundstram s podplatom zadel v glavo. Rode je za nekaj minut okrvavljen obležal, a je lahko nadaljeval z igro. Prvi polčas se je sicer končal brez zadetkov, Frankfurt je trikrat sprožil v okvir vrat nasprotnika, Rangers pa enkrat.

Sebastian Rode je v peti minuti obležal. Foto: Reuters

"Akcija", v kateri jo je nastradal Sebastian Rode. Foto: Reuters

V nadaljevanju so navijači v španskem mestu vendarle dočakali prvi zadetek. V 57. minuti je po napaki obrambe Eintrachta in samostojni akciji zadel 25-letni Nigerijec Joe Aribo, ki je dosegel svoj prvi zadetek v evropskih tekmovanjih, in Rangers popeljal v vodstvo. A nemška ekipa je hitro vrnila udarec, v 69. minuti je po podaji Filipa Kostića mrežo Rangersov zatresel Rafael Borre. Do konca rednega dela ekipi nista več zadeli, zato je bil na sporedu podaljšek.

Tudi v naslednjih 30 minutah ni bilo zmagovalca, ekipi nista več zadeli, zato so prvaka odločile enajstmetrovke. Za Rangers so bili v prvih treh strelih uspešni James Tavernier, Steven Davis in Scott Arfield. Nato je v četrti seriji zgrešil rezervist Aaron Ramsey, kar je na koncu odločilo finale.

Pri Eintrachtu so bili najprej po vrsti natančni Christopher Lenz, Ajdin Hrustić, Daichi Kamada in Filip Kostić. V zadnji seriji je za nekaj upanja Rangersov zadel Kemar Roofe, zmago Eintrachta pa je v zadnji seriji potrdil Rafael Borre.

Rangers so povedli po zadetku Joa Aribe. Foto: Reuters

Prekinjeni španska in angleška prevlada

V zadnjih desetih letih so ligo Europa osvajali le klubi iz Španije (Sevilla štirikrat, Atletico dvakrat, Villarreal) in Anglije (Chelsea dvakrat in Manchester United). Trend se je zdaj prekinil, saj je bil danes okronan zmagovalec iz Nemčije. Evropska krovna zveza je odgovorno nalogo sojenja v sklepnem dejanju evropske lige zaupala Slovencu Slavku Vinčiću.

Škoti se tako še naprej ne morejo pohvaliti z zmagovalcem evropske lige (pokal Uefa), v finalu so premoč priznali tako Rangers, Celtic kot Dundee United. Nemci pa se lovorike veselijo po dolgem času. Kot zadnjemu pred Eintrachtom iz Frankfurta je to uspelo Schalkeju v sezoni 1996/97, ko sta se v finalu igrali še dve tekmi. Takrat je velikan iz Porurja, ki se po lanskoletnem izpadu, pogojenem s finančnimi težavami, ekspresno vrača v bundesligo, premagal milanski Inter.

Liga Europa si je v zadnjih desetletjih sicer zgradila podobo tekmovanja, ki poteka v finančni in medijski senci lige prvakov. Letos je bilo nekoliko drugače, zdaj je ta status prevzela novopečena konferenčna liga, kjer se bosta za krstno lovoriko udarila Roma in Feyenoord.

Liga Europa tako v zadnjih letih predstavlja velik magnet zlasti tistim klubom, ki se v domačih prvenstvih ne morejo prebiti blizu elite, s tem pa tudi zapravljajo priložnosti za nastop v ligi prvakov. To pa jim omogoča ravno zmaga v evropski ligi. Lani je denimo ligo Europa osvojil Villarreal, ki je v tej sezoni v Španiji trenutno sedmi. Na omenjenem mestu je la ligo končal tudi v prejšnji sezoni, a je nato s pomočjo evropske lige lahko zaigral v ligi prvakov, kjer je zablestel do te mere, da se je uvrstil v polfinale in izpadel šele proti Liverpoolu.

Navijači obeh ekip so pred tekmo povzročali težave v Sevilli:

TURISMO DE CALIDAD,no?@Ayto_Sevilla , para la proxima......50 euros la cerveza, mejor.Por lo menos para pagar los desperfectos con lo que se gasten en cerveza. pic.twitter.com/x46nxh3q7r — Óscar (@oskitatuado) May 18, 2022

Esto es mearse literalmente en el ayuntamiento… total impunidad #sevilla pic.twitter.com/N6GKPjiMoF — Franjr2 (@Franjr21) May 18, 2022

Rangers fans in Sevilla this afternoon 🇬🇧 pic.twitter.com/p5PUDbgmX5 — Casual Ultra (@thecasualultra) May 18, 2022

Tretjič v finalu evropske lige, prvič v osrednji vlogi!

Finale je sodil Slavko Vinčić, ki je v zadnjem letu polnil naslovnice tudi z nešportnimi temami. Pred slabim letom se je na poslovni poti v BiH kot direktor podjetja Latro Mont ob nepravem času znašel na nepravem mestu ter doživljal različne neugodnosti. Nikoli ni bil spoznan za krivega, proti njemu niso stekli nikakršni postopki, nato pa je po dveh mesecih nadaljeval sojenje in se tako izkazal na mednarodnih tekmah, da je danes v Sevilli na tekmi, ki jo je spremljala vsa nogometna Evropa, doživel vrhunec kariere.

Mariborčan, oče dveh otrok, je začel soditi pri 20 letih. Šel je po stopinjah strica, nekdanjega sodnika. Nogomet niti ni bil njegova prva športna ljubezen, v mladih letih je raje igral košarko. Ravno v obdobju, ko Slovenija doživlja košarkarsko evforijo, za katero skrbijo Luka Dončić z Dallas Mavericks v ligi NBA in košarkarji Cedevite Olimpije, pa je tudi sam doživel vrhunec sodniške kariere. Prvič je bil v glavni vlogi na tako pomembni tekmi, kot je finale evropske lige.

Slavko Vinčić je delil pravico v Sevilli. Foto: Guliverimage

Vinčić je mednarodni sodnik postal leta 2010, lani pa na evropskem prvenstvu sodil četrtfinalni dvoboj med poznejšim prvakom Italijo in Belgijo. Tokrat je imel tretjič v karieri opravka s finalom evropske lige. Pred petimi leti, ko je finale med Manchester Unitedom in Ajaxom sodil njegov rojak Damir Skomina, je bil dodatni asistent, lani pa je bil v finalu med Villarrealom in Manchester Unitedom v vlogi četrtega sodnika. Zdaj je bil prvič v osrednji vlogi.

V finalu lige Europa sta mu kot asistenta pomagala rojaka Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, četrti sodnik je bil Srb Srđan Jovanović. V sobi VAR je bil glavni sodnik Nizozemec Paulus van Boekel, ki so mu pomagali Slovenec Jure Praprotnik ter Španca Alejandro Hernandez Hernandez in Roberto Diaz Perez del Palomar.

Zmagovalec finala evropske lige Eintracht se bo po zmagi meril tudi v evropskem superpokalu z zmagovalcem lige prvakov (Liverpool oziroma Real Madrid), zagotovil pa si je tudi igranje v skupinskem delu elitnega tekmovanja za sezono 2022/23.