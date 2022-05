Noro, kaj se dogaja v Sevilli #video

Danes bosta v finalu lige Europa v Sevilli, v katerem bo pravico delil slovenski sodnik Slavko Vinčić, obračunala kluba Eintracht Frankfurt in Glasgow Rangers. V Španijo bo pripotovalo kar 150 tisoč navijačev obeh finalistov, tako da se obeta neponovljivo vzdušje. Tribune stadiona Ramon Sanchez Pizjuan bodo pretesne za vse, tako da bodo seviljske ulice v času večernega spopada prepolne nogometnih navdušencev iz Škotske in Nemčije. V Sevilli je bilo vroče že dan pred srečanjem.

Sevilla se je prelevila v mesto, kjer na ulicah rajajo navijači Rangers in Eintrachta. Navijačev je vedno več, letala, polna nogometnih navdušencev iz Škotske in Nemčije, pristajajo v Andaluziji kot po tekočem traku. V sončni Španiji bo mikaven nogometni dogodek velikega pomena oplemenitilo okrog sto tisoč navijačev iz Glasgowa, ne bo pa manjkalo niti Nemcev.

Iz Frankfurta jih pričakujejo okrog 50 tisoč, tako da je Andaluzija priča težko ponovljivemu nogometnemu spektaklu, pravi paši za oči po zadnjih mučnih letih, ko je zaradi epidemije covid-19 vladalo izredno stanje, tribune in ulice pa so bolj ali manj samevale. Tokrat je marsikaj drugače, pivo teče v potokih, po Sevilli odmevajo škotski in nemški navijaški napevi, ob tako veliki množici pa se žal dogajajo tudi incidenti, fizična obračunavanja. Na srečo poročil o teh ni veliko.

Huligani Eintrachta so v nočnem pohodu v Sevilli prežali na navijače Rangers:

18.05.2022, Eintracht Frankfurt🇩🇪 vs Rangers🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿, 100-150 Frankfurt hooligans hunted Rangers fans last night, 17 injured Ranger fans after the fights 👊🏻#Rangers #EintrachtFrankfurt pic.twitter.com/01QvL3M50f — CULTURE DEALER (@culturedealer1) May 18, 2022

V Sevilli za red skrbi okrog pet tisoč policistov, mesto naj bi po neuradnih izračunih otoških medijev zgolj v nekaj dneh zaslužilo vsaj 70 milijonov evrov. Toliko bi lahko zapravili evforični navijači obeh finalistov. Ni malo takih, ki so se v Sevillo odpravili brez vstopnice. Tisti navijači Rangers, ki si niso priskrbeli vročih vstopnic - vsak finalist je bil upravičen do slabih deset tisoč vstopnic -, bi lahko spremljali dvoboj na velikem ekranu na stadionu La Cartuja, ki ga Škoti dobro pomnijo. Tam je Celtic, največji rival Glasgowa, leta 2003 izgubil finale pokala Uefa proti Mourinhevemu Portu (0:3).

Navijači Eintrachta, ki ne bodo mogli navijati za ljubljence na prizorišču finala evropske lige, bodo lahko družno in organizirano spremljali evropsko poslastico na trgu Prado de San Sebastian.

Rangers želijo olepšati 50-letni jubilej

Za red na seviljskih ulicah v teh dneh skrbi pet tisoč policistov. Foto: Reuters Oba kluba že imata izkušnje z osvajanjem evropskih lovorik, oba sta tudi že zaigrala v finalu evropske lige (pokala Uefa), a bila različno uspešna. Eintracht je bil najboljši leta 1980, ko je v vsenemškem finalu takratnega pokala Uefa prekrižal načrte branilcu naslova Borussii Mönchengladbach. Klub Glasgow Rangers je svoj edini nastop v finalu vpisal leta 2008, ko je izgubil proti Zenitu (0:2).

Rangers, za katere je v preteklosti igral tudi slovenski reprezentant Haris Vučkić, letos slavijo zelo poseben jubilej. Leta 1972 je klub v Barceloni osvojil pokal pokalnih zmagovalcev. Kaj bi bilo lahko slajšega za čustvene navijače škotskega velikana kot častitljivo obletnico oplemenititi z novo evropsko lovoriko? Škoti imajo recept za premagovanje nemških klubov. Na poti do finala so jo zagodli tako Borussii Dortmund kot tudi Kamplovemu RB Leipzigu, zdaj želijo na seznam nemških strank uvrstiti še Eintracht.

Nemci so jo zagodli tudi sloviti Barceloni

Nogometaši Eintracht so v torek preizkusili zelenico stadiona Ramon Pizjuan Sanchez. Foto: Reuters Na drugi strani je nemški prvoligaš z bogato zgodovino. Navijači kluba iz Frankfurta so evforični kot že dolgo ne. Gre za edinega udeleženca evropske lige, ki je v tej sezoni še vedno neporažen. Na poti do finala je izločil tudi Barcelono. V nepozabni tekmi je osvojil Camp Nou. Tako na igrišču kot tudi na tribunah, ko je v Katalonijo pripotovalo več kot 30 tisoč navijačev, ki so se dokopali do vstopnic, spravili v jezo vodstvo Barcelone in priredili edinstven šov. Tokrat bo v Sevilli na prizorišču še več navijačev, zato se obeta še kako vroče in bučno ozračje.

Eintracht misli resno, danes se poteguje za dva cilja. Za evropsko lovoriko in vstopnico za ligo prvakov. V domačem prvenstvu so končali sezono šele na 11. mestu, na sredini lestvice, celo bližje dnu kot pa vrhu. Vse moči stavijo na Evropo, kjer bi si lahko v primeru današnje zmage zagotovili vozovnico za največje tekmovanje, najpomembnejši produkt Evropske nogometne zveze (Uefa). Nemčija bi lahko tako imela v prihodnji sezoni kar pet udeležencev lige prvakov (prvak Bayern, podprvak Borussia D., Bayer Leverkusen, RB Leipzig in Eintracht). Tako bi himna lige prvakov prvič odmevala v Frankfurtu.

Navijači Eintrachta so na poti do finala evropske lige napolnili in šokirali Camp Nou. Foto: Reuters

Eintracht že ima izkušnje z igranjem v evropskih finalih. Leta 1960 je igral v največjem evropskem finalu, v tedanjem pokalu državnih prvakov, ko je izgubil proti madridskemu Realu s 3:7. To je rezultat, ki ga bo v Evropi zelo težko ponoviti.

Ko pomisli, kaj ga čaka, se mu naježi koža

Avstrijec Oliver Glasner je pred največjim izzivom, odkar se ukvarja s trenerskim poslom. Foto: Reuters Kako pred današnjim finalom razmišljajo v taboru finalistov? Trener Eintrachta Oliver Glasner: "Zelo sem ponosen na fante, na vse, kar smo dosegli v zadnjih dveh mesecih. Tako Eintracht kot Rangers so zasluženo v finalu. Rangers me spominjajo na kombinacijo West Hama in Barcelone. Opazita se vpliv nizozemskega trenerja pri načinu igre v fazi graditve napadov in britanska miselnost. Potrebovali bomo najboljšo predstavo, kar jih lahko ponudimo," pred finalom sporoča avstrijski strateg, ki je v prejšnji sezoni v ligi prvakov vodil Wolfsburg.

Sebastian Rode, eden bolj znanih nogometašev Eintrachta, je v karieri že odigral nekaj zelo odmevnih tekem. Zlasti za Bayern in Borussio Dortmund. Vseeno sporoča: "Zame bo to največji trenutek kariere. Vzdušje, ki nas spremlja v zadnjih dveh tednih, odkar smo izločili West Hm, je enkratno. Ko pomislim, kaj nas čaka v finalu v Sevilli, se mi kar naježi koža."

"Finale je prijeten le, če zmagaš"

Giovanni van Bronckhorst želi osrečiti navijače Rangers z evropsko lovoriko. S prvo lovoriko po sušnih 50 letih. Foto: Reuters Trener Glasgowa Giovanni van Bronckhorst je nekdanji zvezdnik nizozemskega nogometa, v bogati karieri je zaigral tudi za Barcelono, Arsenal in Feyenoord. Pečat je pustil tudi v dresu Rangers. "Za ta klub sem igral tri leta. Zelo sem ponosen, da sem popeljal fante do finala. Pred nami je izjemna priložnost, da osvojimo drugo največjo lovoriko v Evropi. To bo izjemen finale. A finale je prijeten le, če zmagaš," opozarja Nizozemec, ki je postavitev 4-3-3, ki jo je na Ibrox Parku v Glasgowu vpeljal prejšnji trener Rangers Steven Gerrard, spremenil v 4-2-3-1.

Kapetan James Tavernier, s sedmimi zadetki prvi strelec Rangers v tej evropski sezoni, dodaja: "Ta tekma nam pomeni vse. Pokal želimo pripeljati domov. Na igrišču bomo dali vse od sebe in vse napolnili s ponosom," ne skriva ogromne želje. Angleški branilec je vseh sedem golov dosegel v izločilnem delu, v polno je zadel tudi v polfinalu proti Kamplovemu Leipzigu.

Zvečer se bo o zmagovalcu lige Europa odločalo na stadionu Seville. Foto: Reuters

Glasgow je zaradi zahtevnega evropskega ritma izgubil domači boj za škotski naslov proti Celticu, a se mu v primeru evropske lovorike vseeno obeta glavna nagrada, zagotovitev nastopa v ligi prvakov, kar bi bil za klub, ki je pred polovico desetletja doživel finančnim polom, izkusil najtežje trenutke in padel v najnižjo ligo, pravljičen uspeh. Praznovali bi ga pred sto tisoč škotskimi navijači, ki so preplavili Sevillo.