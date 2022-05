Razočaranje za Kampla, v Frankfurtu že pred tekmo priprtih več kot 30 navijačev #video

Potem ko sta v sredo postala znana finalista nogometne lige prvakov, sta danes postala znana še finalista lige Europa. V finalu, ki bo 18. maja v Sevilli, se bosta udarila Eintracht Frankfurt in Glasgow Rangers. Slednji so s 3:1 izločili RB Leipzig Kevina Kampla, Eintracht pa je bil še v drugo boljši od West Hama (1:0). V Frankfurtu je sicer med navijači domačega Eintrachta in angleškega West Hama zavrelo že pred prvim sodnikovim žvižgom. Polne roke dela je imela nemška policija, ki je priprla več kot 30 privržencev obeh moštev.

Rangers, zmagovalci že zdavnaj pokojnega pokala pokalnih zmagovalcev v sezoni 1971/72, nazadnje pa v evropskem vrhu v sezoni 2007/08, ko so igrali finale pokala Uefa, so na polnem in glasnem Ibroxu zaostanek s prve tekme hitro izničili, ko je iz bližine zadel James Tavernier v 19. minuti, za bočnega branilca je bil to že sedmi gol, s katerim je prvi strelec tekmovanja.

Le pet minut pozneje pa so prišli do drugega zadetka, ko je s 17 metrov z natančnim nizkim strelom gol dosegel še Glen Kamara. Dotlej nebogljeni Leipzig, pri katerem je Kampl začel v prvi postavi, je imel malce pozneje še srečo, da je Joe Aribo povsem sam pred golom zgrešil žogo.

Rangers so se prebili v veliki finale. Foto: Reuters

Tudi v drugem polčasu so domači preprečevali gostom, polfinalistom lige prvakov iz sezone 2019/20, nevarnejše akcije, je pa v 70. minuti domači vratar obranil nevaren strel Konradu Laimerju. Že v naslednji minuti pa je udaril Christopher Nkunku, ki je iz bližine skupni izid izenačil. V 81. minuti pa je domače občinstvo spet slavilo, ko je odbito žogo v mrežo pospravil John Lundstram za senzacionalno napredovanje škotske zasedbe.

Eintracht izločil Leicester

Eintracht Frankfurt, zmagovalec pokala Uefa 1979/80, je proti West Hamu, zmagovalec pokala pokalnih zmagovalcev 1964/65, v gosteh zmagal z 2:1, tokrat pa slavil z 1:0. Londončani so od 17. minute igrali brez izključenega branilca Aarona Creswella, Nemci pa so številčno prednost hitro unovčili in v 26. minuti povedli z golom Rafaela Borreja. V nadaljevanju so ob skoraj dvotretjinski posesti žoge uspešno držali prednost vse do konca.

Eintracht je pred domačimi navijači prišel do napredovanja v finale. Foto: Reuters

Od uvedbe evropske lige v sezoni 2009/10 še nobena nemška ekipa ni igrala v finalu, še najbližje je bil pred tremi leti prav Eintracht, ki je v polfinalu izgubil proti poznejšemu zmagovalcu Chelseaju. Zadnji nemški zmagovalec pokala UEFA, predhodnika evropske lige, je bil leta 1997 Schalke.

Od Slovencev je nazadnje v finalu evropske lige igral Samir Handanović, ki je z Interjem v sezoni 2019/20 izgubil proti Sevilli z 2:3, to pa je bil tudi zadnji finale katerega od slovenskih nogometašev v evropskih tekmovanjih.

Zaradi divjanja v metropoli ob Maini ranjene tri osebe

Že pred tekmo v Frankfurtu je prišlo do več spopadov navijačev domače ekipe in privržencev West Hama. Najbolj divjaški so bili navijači v enem od pubov v mestnem središču, ki so ga razdejali z baseballskimi palicami, skupil pa jo je tudi natakar. V mestnem predelu Sachsenhausen pa sta se dve navijaški skupini druga druge lotili fizično, v pretepu pa sta bila huje ranjena dva navijača.

West Ham out in Frankfurt last night. #WHUFC pic.twitter.com/Ls2hkt0C8Y — Football Away Days (@FBAwayDays) May 5, 2022

Frankfurt fans attacking West Ham fans in a bar over in Germany. Disgusting scenes.



Stay safe if you’re travelling over. #WHUFC pic.twitter.com/iS9vgRYQva — The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) May 4, 2022

Angleški navijači so v bližini glavne železniške postaje ovirali tudi promet, saj jih je okrog 800 enostavno zasedlo cesto. Po ocenah policije je bilo že v sredo v Frankfurtu okrog tisoč angleških navijačev.