Predstavili prvo transspolno barbiko

Ravno v času njenega 50. rojstnega dneva, ki ga je praznovala v nedeljo, je igralka Laverne Cox dobila prav posebno darilo: lutko Barbie, izdelano po njeni podobi. S tem je postala prva transspolna ženska, ki je navdihnila katero od različic lutke Barbie.

"Komaj čakam, da bodo ljudje lahko kupili prvo transspolno Barbie v zgodovini," je dejala igralka, "upam, da jih bo navdihnila, da si bodo upali sanjati tako na veliko, kot sem to v svoji karieri storila jaz. Če si dovoliš sanjati, lahko dosežeš veliko več, kot si sprva upal."

Igralka, ki je zaslovela predvsem z vlogo v seriji Oranžna je nova črna, je še dodala, da ta barbika predstavlja veliko več kot le igračo in opozorila, da v Združenih državah transspolnim osebam kratijo vse več pravic.

"V okolju, kjer transspolni otroci doživljajo neprestane napade, je ta lutka lahko varen prostor, v katerem jim je dovoljeno sanjati in ki jih opominja, da je transspolnost lepa," je še dejala Laverne Cox.

Prva transspolna barbika je del Mattelove posebne linije lutk Tribute Collection, ki so jo predstavili lani in s katero želijo počastiti izredne osebnosti po svetu. Aprila letos so denimo v okviru te linije izdali lutko, ki jo je navdihnila britanska kraljica.

