"Pomladili ste me za 50 let," se je žena britanskega kralja pošalila, ko so ji izročili lutko Barbie, izdelano po njeni podobi.

Medtem ko kralj Karel III. prestaja zdravljenje raka, princese Kate pa ni na spregled, je kraljica Camilla ena od redkih članov britanske kraljeve družine, ki se udeležuje uradnih dogodkov.

V torek je v Buckinghamski palači sprejela predstavnice fundacije Women Of The World (Wow), ki si prizadeva za globalno enakopravnost spolov. Ob tej priložnosti so predstavnice Wowa kraljici, ki je zavzeta podpornica fundacije, izročile lutko Barbie, izdelano po njeni podobi.

Camilla, oblečena povsem enako kot lutka, se je ob tem nasmejala: "Pomladili ste me za kakšnih 50 let. Vsak bi moral imeti svojo barbiko!"

Med sprejemom je gostjam med drugim pokazala kamna, ki sta leta 1914 med protestom sufražetk priletela v Buckinghamsko palačo. Kot je povedala, so protestnici, ki sta kamna vrgli, takrat aretirali, a ju kraljeva palača ni želela kazensko preganjati.

Camilla je poudarila, da ljudi sicer ne spodbuja k tako destruktivnim ukrepom, je pa želela opozoriti na to, kaj kamna pomenita. "Leta 1914 sta ženskam predstavljala upanje. Upanje, da v prihodnosti ne bodo več žrtve svoje zgodovine, družbenih in ekonomskih sil, ki so bile naperjene proti enakopravnosti spolov. Predvsem sta predstavljala upanje, da je mogoče ustvariti do žensk prijaznejši svet."

