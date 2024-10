To je kraljev prvi obisk v Avstraliji, odkar je septembra 2022 prevzel položaj po smrti svoje matere, kraljice Elizabete II. Začel ga je v Sydneyju, kjer so ju z ženo pozdravili lokalni dostojanstveniki in otroci, na tamkajšnjo znamenito opero pa so projicirali fotografije z njegovih prejšnjih obiskov.

Kralja in kraljico sta pozdravila avstralska generalna guvernerka Sam Mostyn in predsednik vlade Anthony Albanese.

Turneja, ki jo bo sklenil 26. oktobra na Samoi, bo za Charlesa najdaljša, odkar se je začel zdraviti za rakom.

Uradne obveznosti kraljevega para se bodo začele v nedeljo. Njun program je po poročanju britanskega BBC nekoliko drugačen od običajnih kraljevih turnej. Tako ne vključuje večernih dogodkov, državniških večerij in izletov pozno popoldne. Petinsedemdesetletni monarh pa se bo udeležil piknika z žarom in z ženo obiskal nekatere avstralske znamenitosti.

Napovedani protesti

Ob robu obiska, njegovega 17. v "deželi tam spodaj" in prvega obiska katerega od britanskih monarhov po letu 2011, so napovedani protesti protimonarhistične organizacije Republika.

Nedavna javnomnenjska raziskava je pokazala, da približno tretjina Avstralcev ne želi več monarhije, tretjina bi jo ohranila, tretjina pa je neodločena glede tega vprašanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Več kot polovica Avstralcev je sicer prepričana, da bo njihova država čez sto let republika.

Tudi premier Albanese, ki je republikanec, ne skriva želje po prekinitvi vezi z monarhijo. Po smrti kraljice Elizabete II. je njegova vlada monarhovo podobo na bankovcu za pet dolarjev nadomestila z motivom domorodcev.

Vendar pa je po podatkih inštituta YouGov kraljeva družina pri večini Avstralcev še vedno zelo priljubljena. Karel III. je med Avstralci bolj priljubljen kot katerikoli avstralski politik, prekaša ga le njegov sin William.

Karel III. se je pred svojim obiskom previdno izognil vprašanju, ali naj bo Avstralija republika, in dejal, da mora o tem odločiti avstralska javnost.