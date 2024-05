Kralj Karel in princ William odpovedala nastope v javnosti

Do 4. julija se bo britanska kraljeva družina občutno manj pojavljala na dogodkih.

Potem ko je britanski premier Rishi Sunak v sredo razpisal splošne volitve v Veliki Britaniji za 4. julij, so iz Buckinghamske palače sporočili, da kralj Karel III. in princ William odpovedujeta udeležbo na vseh dogodkih, na katerih sta se nameravala pojaviti ta teden.

"Njuni veličanstvi se iskreno opravičujeta vsem, ki jim je to morda prekrižalo načrte," so sporočili iz palače.

Kronane glave se izogibajo politiki

Kraljeva družina se ne vpleta v britansko politiko in se ne izreka od političnih temah, njeni člani se v času predvolilne kampanje praviloma odpovejo večini nastopov v javnosti. To storijo, da pozornosti javnosti ne odvračajo od volitev in ključnih tem, ki se jih te tičejo.

Kakšen bo urnik kralja in prestolonaslednika v naslednjih šestih tednih, še ni povsem jasno. Gotovo je, da bo kralj kljub predvolilnemu dogajanju junija odpotoval v Normandijo v Franciji na 80-letnico izkrcanja ob dnevu D, njegova udeležba na preostalih tradicionalnih junijskih dogodkih pa za zdaj ni potrjena.