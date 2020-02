Velika novost: V prodajo barbiki z umetno nogo in kožno boleznijo #video

Pri podjetju Mattel so znova presenetili. Na prodajne police so postavili šest novih lutk, od katerih ima vsaka svojo posebnost. Prek igre z njimi se bodo otroci lahko učili sprejemati in spoštovati drugačnost.

Novo kolekcijo Mattelovih lutk, imenovano Fashionistas, sestavlja pet barbik in en ken, poroča portal PopSugar. Medtem ko ima ken dolge lase, ki jih lahko otroci češejo in frizirajo, je ena od barbik brez las. Spet druga je na invalidskem vozičku, tretja ima umetno nogo, četrta na koži na nekaterih delih nima pigmenta, kar je značilen pojav pri kožni bolezni vitiligo.

Z drugačnimi lutkami so želeli pri podjetju prispevati k temu, da že otroke naučimo sprejemati in spoštovati drugačnost. Kolekcija Fashionistas se tako lahko zdaj po novem pohvali s kar šestimi različnimi tipi postav, devetimi odtenki barve kože, šestimi različnimi barvami oči, 11 barvami las in desetimi različnimi tipi pričeske.

Vse skupaj pa lutke podjetja Mattel, ki je ustvarilo že zavidanja vrednih 176 različnih modelov, zajemajo devet različnih tipov postav, kar 35 kožnih odtenkov in 95 različnih pričesk.

A to ni prvič, da so pri podjetju presenetili z nekoliko drugačnimi barbikami, kot smo jih bili vajeni dolga leta. Lani so konec septembra pod imenom Creatable World izdali linijo spolno nevtralnih lutk, ki jih lahko otroci oblačijo in oblikujejo po svojem občutku in lahko torej iz njih naredijo žensko ali moškega.