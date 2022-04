Britanska kraljica dobila svojo barbiko #foto

Ob 96. rojstnem dnevu, ki ga je praznovala v četrtek, in platinastem jubileju vladanja, ki ga bo obeležila junija, so za britansko kraljico Elizabeto II. v podjetju Mattel, proizvajalcu kultnih lutk Barbie, izdelali lutko po njeni podobi.

Prvo med britanskimi monarhinjami in monarhi, ki je na prestolu že 70 let, so pri Mattelu upodobili v slavnostni opravi. Lutka nosi obleko v slonokoščeni barvi, na njej je pripeta vrsta odlikovanj in častnih redov, njena tiara pa je oblikovana po vzoru tiste, ki jo je Elizabeta nosila na svoji poroki.

Elizabetina barbika je del Mattelove posebne linije lutk Tribute Collection, ki so jo predstavili lani in s katero želijo počastiti izredne osebnosti po svetu. Lutka s podobo britanske kraljice stane 75 evrov, le dan po začetku prodaje pa je v spletnih trgovinah že razprodana.

