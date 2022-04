Britanska kraljica Elizabeta II. danes praznuje 96. rojstni dan, ob tej priložnosti pa so objavili njeno novo fotografijo. Ta na prvi pogled prikazuje predvsem njeno ljubezen do konjev, obenem pa nosi neposredno posvetilo pokojnemu možu Filipu.

Kraljica Elizabeta II. bo rojstni dan preživela na posesti dvorca Sandringham v grofiji Norfolk, kjer jo bodo te dni obiskali tudi svojci in prijatelji. Praznovala bo v zasebnem krogu, medtem ko veliko štiridnevno slavje sledi v začetku junija, ko bodo obeležili tudi 70-letnico njenega vladanja.

Buckinghamska palača je dan pred kraljičinim rojstnim dnevom objavila njeno novo fotografijo, ki jo je posnel priznani fotograf Henry Dallal. Nastala je na posestvu gradu Windsor, na njej pa kraljica stoji med dvema od njenih ljubljenih ponijev.

Na fotografiji nosi plašč v temnozeleni barvi, natančneje v odtenku, poimenovanem edinburško zelena. S tem naj bi se po mnenju mnogih poklonila svojemu pokojnemu možu Filipu, vojvodi Edinburškemu, ki je umrl 9. aprila lani v starosti 99 let.

V to barvo je bila Elizabeta oblečena tudi na njegovem pogrebu, prav tako sta jo nosili njena hči, princesa Ana, in snaha Camilla, vojvodinja cornwallska.

Danes, na kraljičin rojstni dan, pa se je na uradnih profilih kraljeve družine na družbenih omrežjih pojavila še ena njena fotografija, posneta, ko je imela Elizabeta dve leti:

Elizabeta je kraljica postala po smrti svojega očeta, kralja Jurija VI., februarja 1952. Slovesno kronanje je bilo šele 2. junija 1953. Elizabeta je bila ob rojstvu 21. aprila 1926 sicer tretja v vrsti za britanski prestol, za stricem Edwardom in očetom. A Edward se je leta 1936 le nekaj mesecev po kronanju odpovedal položaju in prestol je zasedel njegov brat – Elizabetin oče Albert, bolj znan kot kralj Jurij VI.

Kraljici je ves čas do smrti aprila lani ob strani stal mož, princ Filip, s katerim sta bila poročena od leta 1947 in ki ga je označila za "svojo moč in oporo". V zakonu so se jima rodili štirje otroci.

Danes praznuje tudi hrvaška popzvednica Severina: