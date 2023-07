Nizozemci za miss Universe okronali transspolno žensko #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za miss Univerze Nizozemske so v soboto prvič okronali transspolno žensko. Zmagala je 22-letna manekenka in igralka Rikkie Valerie Kollé, ki bo Nizozemsko predstavila na 72. tekmovanju Miss Universe v El Salvadorju naslednje leto, poroča portal The Messenger.