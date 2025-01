Vstop v leto 2025 ima za marsikoga poseben pomen. Številni znani obrazi bodo namreč to leto praznovali okroglo obletnico oziroma jubilejni rojstni dan, s katerim bodo prešli v novo desetletje življenja. Med drugim bodo praznovali Nika Prevc, Žan Serčič, Matej Zemljič, Damjan Murko, Senidah, Magnifico, Miran Rudan in Andrej Stare.

Prvih dvajset za najboljšo smučarsko skakalko

Kot najmlajša na seznamu bo okroglo obletnico praznovala najboljša slovenska smučarka skakalka Nika Prevc. Kljub številnim zmagam, ki jih niza v svetovnem pokalu, in uspehom, kot je prejem velikega kristalnega globusa, marsikdo težko verjame, da ni dopolnila še niti 20 let. Ta jubilej bo praznovala 15. marca letos.

Nika Prevc je rojena 15. marca 2005. Foto: Guliverimage

V trideseta vstopajo Serčič, Hadalin, Zemljič in Zahović

Prvih trideset let življenja bodo obeležili številni znani glasbeniki, igralci in tekmovalno še aktivni športniki. Še v tem mesecu bosta kot prva okroglih 30 let praznovala pevka in voditeljica Flora Ema Lotrič (18. januar) ter judoist Adrian Gomboc (20. januar). V prvi polovici leta se jima bodo pridružili tudi alpski smučar Miha Hrobat (3. februar), smučarska skakalka Urša Križnar (7. marec), manekenka Emina Ekić (18. april), glasbenik Žan Serčič (13. maj) in plavalec Peter John Stevens (1. junij).

Za njimi se bodo prehoda v novo desetletje razveselili tudi upokojeni smučar Štefan Hadalin (6. junij), kolesar Domen Novak (12. julij), igralec Matej Zemljič (13. september), nogometaš Petar Stojanović (7. oktober), smučarska tekačica Eva Urevc (2. november), odbojkar Tonček Štern in atlet Luka Janežič (14. november), nogometaš Luka Zahović (15. november) ter novinar in voditelj Nejc Krevs (29. november), pevka Eva Boto (1. december), rokometaš Nik Henigman (4. december) ter odbojkar Jan Kozamernik (24. december).

Lomilec ženskih src Žan Serčič bo 30 rojstni dan praznoval 13. maja. Foto: Gaja Hanuna

Štirideset let za Damjana Murka in Špelo Grošelj

V štirideseta bodo vstopili znani, ki so rojeni leta 1985. Najprej bodo praznovali pevka Špela Grošelj (8. januar), igralec Jure Henigman (22. januar), mariborski pevec Damjan Murko (5. februar), televizijski voditelj David Urankar (25. februar), nekdanja smučarska tekačica Vesna Fabjan (13. marec), igralka Ajda Smrekar (24. marec), pevka Senidah (9. april), igralec Jurij Drevenšek (14. april), voditeljica Ana Maria Mitič (15. april), igralec in voditelj Klemen Slakonja (3. junij), pisatelj in režiser Nejc Gazvoda (5. junij) ter nekdanji alpski smučar Rok Perko (10. junij).

V nadaljevanju leta se jim bodo pridružili še nekdanji smučarski skakalec Jure Šinkovec (3. julij), pevka Tina Marinšek (14. julij), upokojena alpska smučarka Ana Drev (6. avgust), pevca Rok Kosmač (16. september) in Jana Šušteršič (21. september), član skupine Modrijani Franjo Oset (25. september), kolesarka Urša Pintar (3. oktober), komik Marko Žerjal (13. oktober) ter igralca Nina Ivanišin Janežič (24. oktober) in Luka Marčetič (23. december).

Praznovali bodo tudi voditelj in imitator Tilen Artač ter dvojčici Maruša in Metka Majer.

Štajerski slavček bo okroglih 40 let praznoval v začetku februarja. Foto: Mediaspeed

Jubilejnih šestdeset za številne znane Slovence

Nekaj prepoznavnih imen smo našli tudi med tistimi znanimi Slovenci, ki bodo letos dopolnili šestdeset let. To so bobnar Aleš Uranjek (21. januar), Artur Štern (20. februar), novinarka in televizijska voditeljica Rosvita Pesek (22. april), pevci Darja Švajger (16. junij), Regina (4. julij) in Miran Rudan (16. avgust), soprog predsednice republike Aleš Musar (16. julij), nekdanja šefinja protokola Ksenija Benedetti (7. avgust) ter igralki Darja Reichman (6. oktober) in Nataša Tič Ralijan (30. oktober).

Kot zadnji v tem letu pa bodo v šestdeseta leta vstopili hokejski trener Matjaž Kopitar (6. november), televizijski voditelj Edi Pucer (21. november) ter glasbenik Magnifico in nekdanja vrhunska padalka Irena Avbelj (1. december).

Matjaž Kopitar je tako kot ostali bodoči šestdesetletniki rojen leta 1965. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tudi nekaj 70-, 80- in 90-letnikov

Tisti, ki so rojeni leta 1955, bodo letos praznovali 70-letnice. Kot prvi med znanimi obrazi je v sedemdeseta leta že zakorakal pesnik Zoran Pevec (3. januar). V nadaljevanju leta se mu bodo pridružili še režiserka Ema Kugler (9. marec), igralec Aleš Valič (6. april), pesnik in pisatelj Andrej Rozman - Roza (25. maj), mariborski nadškof Alojzij Cvikl (19. junij), glasbenik Pero Lovšin (27. junij), pisateljica Desa Muck (29. avgust), igralec Boris Kobal (16. november), televizijski komentator Andrej Stare (28. september) in harmonikar Brane Klavžar (27. december).

Jubilejnih 80 let bodo praznovali prevajalka in publicistka Alenka Puhar (4. februar), pisatelj in pesnik Evald Flisar (13. februar), igralki Jerica Mrzel (11. april) in Anica Kumer (24. junij), arhitekt Janez Koželj (19. avgust), režiser Tone Frelih (6. september), pisatelja Slavko Pregl (9. september) in Mate Dolenc (5. oktober) ter nekdanji nadškof Stanislav Hočevar (12. november).

Med tistimi, ki bodo letos dopolnili častitljivih 90 let, pa smo izbrskali dve znani imeni – gledališkega igralca Borisa Juha (18. januar) ter skladateljico in pravljičarko Miro Voglar (1. maj).

Andrej Stare je marca lani po ekipni tekmi smučarskih skakalcev v Planici uradno sklenil svojo dolgoletno kariero športnega komentatorja. Foto: Mediaspeed

