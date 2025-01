Angleški filmski, gledališki in televizijski igralec Rowan Atkinson danes praznuje 70. rojstni dan. Eden najboljših britanskih komikov svoje generacije je poznan predvsem po telesni in situacijski komiki. Najširše občinstvo ga pozna kot gospoda Beana in kot glavnega igralca v televizijski seriji Črni gad, ki so jo snemali med letoma 1983 in 1990.