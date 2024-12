Letošnje leto je bilo usodno za številne ljubezenske pravljice. Nekatere so se končale mirno, stran od oči javnosti, druge nekoliko odmevnejše in z več medijske pozornosti. Med Slovenci sta nas zagotovo najbolj presenetili ločitvi Boštjana Romiha in Tinkare Kovač, v tujini pa ločitev Jennifer Lopez in Bena Afflecka.

Preverili smo, katere ločitve in razhodi so nas v letu 2024 najbolj presenetili:

Boštjan in Lara Romih

Marca letos je slovensko javnost pretresla novica, da se po 20 letih zakona ločuje televizijski in radijski voditelj Boštjan Romih. Z zdaj že nekdanjo ženo Laro sta se spoznala v študentskih letih, ko sta pela v pevskem zboru, skupaj pa imata tri otroke. Kot kaže, sta tudi po ločitvi ostala v dobrih odnosih, saj se na družbenih omrežjih pojavljata v objavah drug drugega.

Boštjan in Lara Romih sta se poročila leta 2004, prej pa sta bila par že štiri leta. Foto: Mediaspeed

Istega meseca je razhod od dolgoletnega partnerja potrdila tudi najslavnejša podpornica hrvaških nogometašev Ivana Knoll. S partnerjem Antejem, podjetnikom iz Istre, sta se razšla po 13 letih zveze.

Andrej Težak Tešky in Maja Monrue

Dober mesec kasneje sta ljubezensko pot po več letih skupnega življenja sklenila tudi komika Andrej Težak Tešky in Maja Monrue, ki sta, kot sta dejala, "živela pestro družinsko in rokenrol življenje". Ker delujeta na istih področjih, sta po razhodu ostala v lepem odnosu in sodelujeta pri nekaterih poslovnih projektih.

Maja Monrue in Andrej Težak Tešky kljub razhodu ostajata v stikih in še naprej poslovno sodelujeta. Foto: Mediaspeed

April je bil usoden tudi za ljubezen grškega princa Nikolaosa in princese Tatjane, igralski par Sacho Baron Cohen in Islo Fisher, igralca Tori Spelling in Deana McDermotta, kubanskega igralca Williama Levyja in mehiške igralke Elizabeth Gutiérrez, voditelja Ryana Seacresta in manekenke Aubrey Paige ter Chancea the Rapperja in Kirsten Corley.

Tinkara Kovač in Matej Mljač

Med tistimi, ki so nas v letošnjem letu pustile odprtih ust, je bila tudi ločitev pevke Tinkare Kovač od priznanega arhitekta Mateja Mljača. Novico sta pred javnostjo skrivala dlje časa, saj se je pevka že lani odselila iz njunega skupnega domovanja na Krasu, kjer sta živela s hčerkama Almo in Galo.

Nekaj mesecev kasneje je 46-letnica naznanila, da je spet zaljubljena, njeno srce je ogrel štajerski glasbenik Uroš Cingesar, s katerim se redno skupaj pojavljata v javnosti.

Po koncu dolgoletnega zakona je Tinkara Kovač spet srečna v ljubezni. Foto: Mediaspeed

Mate Rimac in Katarina Lovrić

Po treh letih zakona sta se meseca junija ločila hrvaški inovator in podjetnik Mate Rimac ter Katarina Lovrić. Zdaj že nekdanji par se je poročil julija 2021 v nekdanji Titovi rezidenci v Splitu, cerkveni obred pa je bil v Livnu v Bosni in Hercegovini, od koder prihajata. Rimac, ki spada med najbogatejše podjetnike v regiji, naj bi bil že v novem razmerju.

Rimac, čigar premoženje je ocenjeno na dobre tri milijarde evrov, spada med najbogatejše podjetnike v regiji. Foto: Facebook/Mate Rimac

Zahtevo za ločitev sta v juniju vložila tudi Billy Ray Cyrus, oče pevke Miley Cyrus, in Charles Spencer, mlajši brat pokojne princese Diane.

Nadiya Bychkova in Kai Widdrington

Marsikoga je presenetila tudi novica, da je ukrajinska plesalka Nadiya Bychkova, ki je več let živela v Slovenij, spet samska. S partnerjem Kaiem Widdringtonom, ki je prav tako plesalec, sta se po dveh letih zveze razšla v juliju. Spoznala sta se v britanskem plesnem šovu Strictly Come Dancing.

Novico o razhodu, v katerega ni bila vpletena nobena tretja oseba, je za britanski tabloid The Sun potrdil vir blizu para. Foto: Guliverimage

Julija so se ločili tudi hrvaška pevka Indira Levak, dubajska princesa Mahra in Sean Stewart, najstarejši sin Roba Stewarta.

Maria Höfl-Riesch in Marcus Höfl

Mesec avgust je zaznamovala ločitev nekdanje nemške alpske smučarke Marie Höfl-Riesch, ki se je po 13 letih zakona ločila od partnerja Marcusa Höfla. Novico sta sporočila v objavi na družbenih omrežjih in pojasnila, da gre za skupno odločitev. Da v njunem zakonu ni vse v najlepšem redu, se je govorilo že leta 2018, ko je nekdanja smučarka po poročanju nemškega Bilda veliko časa preživela z drugim moškim. Že takrat naj bi bila na robu ločitve.

Marcus in Maria Höfl-Riesch sta bila par od leta 2010, poročila pa sta se aprila 2011 v avstrijskem Kitzbühelu. Foto: Guliverimage

Jennifer Lopez in Ben Affleck

Največje presenečenje tega leta med tujimi zvezdniki je bila ločitev Jennifer Lopez in Bena Afflecka, o kateri se je ugibalo vse od meseca maja, uradno pa je postalo v avgustu. Zahtevo je vložila 55-letnica, datum pa je sovpadal z njuno obletnico poroke v Riceboroju v Georgii leta 2022. Kot uradni datum ločitve je navedla 26. april 2024.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta ljubezensko pot sklenila po dveh letih zakona. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Avgusta so dolgoletne zveze sklenili tudi španski nogometaš Alvaro Morata in italijanska vplivnica Alice Campello, s katero sta veljala za pravljični par, ameriška raperka Cardi B ter hrvaška pevka in televizijska voditeljica Vlatka Pokos.

Channing Tatum in Zoë Kravitz

Konec oktobra sta se po treh letih zveze in zaroki razšla igralca Zoë Kravitz in Channing Tatum. Zaljubila sta se leta 2021 na snemanju filma Mežikni dvakrat, v katerem je on igral, ona pa ga je režirala, nazadnje pa so ju videli skupaj v začetku oktobra.

Zoë Kravitz in Channing Tatum sta se lani zaročila. Foto: Profimedia

Bašar in Asma Al Asad

Nedavno naj bi zahtevo za ločitev vložila tudi Asma Al Asad, britanska žena pobeglega sirskega predsednika Bašarja Al Asada. O ločitvi so poročali turški in arabski mediji, kot razlog pa navedli njeno nezadovoljstvo z življenjem v Moskvi, kar so v Rusiji zanikali. Preselila naj bi se v rodni London, a Britanci trdijo, da tam ni dobrodošla.

Asma in Bašar Al Asad sta se spoznala že kot otroka, ljubezen med njima pa je vzcvetela, ko je Bašar leta 1992 prišel na študij v London. Poročila sta se leta 2000 in imata tri otroke. Foto: Guliverimage

Med svežimi razhodi so tudi ločitve portoriškega raperja in pevca Daddyja Yankeeja, igralke Betsy Brandt ter igralke Megan Fox in glasbenika Machine Gun Kellyja.

