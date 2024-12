Lepotica zapušča Bašarja Al Asada

Britanska žena pobeglega sirskega predsednika Bašarja Al Asada Asma Al Asad je vložila zahtevo za ločitev, potem ko je izrazila nezadovoljstvo s svojim življenjem v Moskvi, so v nedeljo poročali turški in arabski mediji. Preselila naj bi se v rodni London. A Britanci trdijo, da tam ni dobrodošla.

Kot poročajo mediji, se je Asma obrnila na rusko sodišče in zahtevala posebno dovoljenje, da zapusti Moskvo. Njeno vlogo menda trenutno ocenjujejo ruske oblasti.

Njena starša še vedno živita v Londonu

Leta 1975 rojena Asma je dvojna britansko-sirska državljanka, ki se je rodila in odraščala v Londonu sirskim staršem, poroča BBC. Asma se je leta 2000 preselila v Sirijo in se istega leta pri 25 letih poročila z Al Asadom. Njena starša še vedno živita v Londonu.

Svojega bodočega moža je spoznala že med otroškimi počitnicami v Siriji, vendar sta se zbližala, ko je Bašar leta 1992 prišel v London na študij za očesnega zdravnika.

London pravi, da Asma ni več dobrodošla na Otoku

Njen mož Bašar je s trdo roko vladal Siriji od leta 2000, ko je umrl njegov oče Hafez Al Asad, do 8. decembra letos, ko je pred sirskimi uporniki skupaj z Asmo in njunimi tremi otroki pobegnil v Moskvo. Rusija je bila namreč tesna zaveznica njegovega režima in ga je s svojo vojaško pomočjo nekaj let ohranjala na oblasti.

Leta 1975 rojena Asma, ki je znana tudi po vzdevku puščavska roža, ima poleg sirskega tudi britansko državljanstvo. A je vprašanje, ali ji bodo britanske oblasti dovolile vstop v Veliko Britanije. Foto: Guliverimage

Asma ima britansko državljanstvo, vendar je britanski zunanji minister David Lammy pred dnevi dejal, da ni več dobrodošla v državi, kar namiguje, da bi lahko kmalu izgubila britanski potni list, piše Times of Israel. Asma je tudi na seznamu oseb, proti katerim je Velika Britanija uvedla sankcije.

Od puščavske rože do Lady Macbeth

Asma je v preteklih letih dobila številne vzdevke, kot sta puščavska roža in sirska princesa Diana. Pa tudi manj laskav vzdevek Lady Macbeth, ker je trdno stala ob svojem možu v času njegovega vladanja.