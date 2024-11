Za Janjo Garnbret je še ena izjemna sezona. Znova je pokazala, da zmore zdržati vse pritiske in pričakovanja – lastna in javnosti – in na olimpijskih igrah v Parizu osvojila svoj drugi naslov olimpijske prvakinje v športnem plezanju. Po igrah je nastopila še na domači tekmi v težavnostnem plezanju v Kopru in tudi tam zmagala, nato pa se je posvetila plezanju v skali, kjer ima prav tako visoke ambicije, v podporo naravi sadila drevesa in iz rok Gorana Dragića prevzela vlogo ambasadorke Botrstva v športu.

