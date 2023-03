"Morala bi mu dati drugo priložnost," je prepričana Meri #video

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari udeležili že tretje skupne večerje. Na njej so se Meri, Tina in Vlasta umaknile na samo ter pogovorile o Tininem odnosu z Blažem, ki je vse prej kot rožnat.

Na zasebni pogovor sta se sprva odpravili Meri in Tina. Meri je zanimalo, kakšen je njen odnos z Blažem, Tina pa je odvrnila, da ni ničemur podoben. "Sicer sem sprejela opravičilo, ampak besede so bile izrečene in teh ne more vzeti nazaj," je dejala Tina. Meri jo je povsem razumela, vseeno pa je rekla, naj bo pozorna, kaj ji bo Blaž pokazal danes.

"Nimam želje po tem, niti ne vem, ali si želim, da ostaneva prijatelja," ji je odvrnila Tina, priznala pa tudi, da ji je zelo nelagodno, ker na večerji več ljudi sili vanjo. "Sem človek, ki se rad umakne in prespi ter premisli stvari. Tukaj pa sem prisiljena biti z njim," je še potarnala. Meri ji je povedala, da jo povsem razume, in ji rekla, da bo poskušala preusmeriti pozornost na druge pare.

Na samem je Meri povedala: "Tina dolgo vleče zamero. Zdi se mi, da bi morala Blažu vseeno dati še eno priložnost in skozi njegova dejanja videti, kaj bo. To sem ji tudi svetovala, zdaj pa je na njej, da se odloči, kaj bo naredila."

Tina je Meri priznala, da odnosa z Blažem sploh noče več nadaljevati. Meri je povsem razumela Tinin položaj, ker se je v podobnem znašla z Žanom, a je bila vseeno prepričana, da bi znal Blaž Tini bolj prisluhniti in jo upoštevati, če bi ona to jasno izrazila. "Žan namreč tega ni zmogel," je dodala.

Meri in Tini se je nato pridružila še Vlasta, ki je Tino sprva opomnila, naj si Blaževih besed ne jemlje preveč k srcu in naj vseeno še vedno poskuša ohraniti prijateljsko vez. "Mislim, da tudi njemu ni vseeno, ker se je opravičil," je pripomnila. Tina ji je odvrnila, da se ji zdi povsem nesmiselno, da se pretvarja še naprej, ker bo vse samo igra.

Vlasta jo je nato opozorila, da to sploh ni potrebno. "Mislim, da bi, če bi ga ti usmerila, on to upošteval. Sploh zdaj," ji je še svetovala Vlasta. Tina tega sploh ni hotela slišati, saj je bila prepričana, da njen odnos z Blažem na ta način ne bo več to, kar je bil. Vlasta jo je nato vprašala, kaj bi želela imeti, Tina pa je hladno odvrnila: "Nič. Samo šla bi."

Vlasta je Tino bodrila, da je dovolj močna, da vse skupaj izpelje do konca, saj ne misli, da je Blaž škodoželjen. Meni, da ga mora samo usmeriti in mu postaviti meje. Obe z Meri sta ji rekli, da ne sme oditi domov, saj ne vesta, kako se bosta v eksperimentu znašli brez nje. "To, da sva tako sprejeta med drugimi, mi zelo veliko pomeni," je na samem priznala Tina.

