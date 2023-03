Vas zanima, zakaj se je Blaž skupne ceremonije udeležil sam? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, so se pari ponovno udeležili skupne ceremonije, na kateri so se odločali, ali bodo ostali poročeni ali ne. Na presenečenje vseh pa je na slovesnost Blaž prišel sam. Le zakaj?

Strokovnjake je sprva zanimalo, zakaj je Blaž na ceremonijo prišel sam. "Tina je danes zbolela," je razkril Blaž, priznal pa, da je zelo nervozen, saj je prinesel s seboj njuni odločitvi. K njegovi nervozi pa je pripomoglo tudi to, da sta imela s Tino precej pester teden. Strokovnjake je zato zanimalo, kaj sam meni, da je v tem času storil narobe.

"Na poroki sem stresal šale in na koncu izrekel eno ali dve preveč. Ne vem, ali se je vse skupaj narobe razumelo, ampak mislim, da moram biti pri Tini malo bolj previden. Saj verjetno ve, da nisem mislil vsega resno, ampak vseeno besede bolijo," je iskreno odgovoril Blaž. Razkril je, da sta se na skupni večerji nato pogovorila in se spravila, priznal pa je, da se zaveda, kako težko je moralo biti Tini, da je sprejela njegovo opravičilo in mu napako oprostila.

"Mogoče sva zaradi tega spora stopila korak nazaj, ampak saj v nobenem razmerju niso samo rožice in lepi travniki," je še iskreno dejal. Strokovnjaki so ga ob tem opozorili, da je vsak konflikt možnost osebnostne rasti in rasti odnosa.

Med pogovorom so ugotovili, da se Blaž in Tina s konflikti soočata na povsem drugačen način. "Zato mi je bilo prvo noč tako hudo, da sploh nisem mogel zaspati. Nato sem ugotovil, da potrebuje čas, včeraj pa mi je končno dala priložnost za pogovor in nekako nama je uspelo," je priznal Blaž.

Ne glede na pester teden, ki so ga zabeležile napetosti med njima, se je Blaž vseeno odločil, da ostane, prav tako pa se je odločila tudi Tina, ki je tako svojemu možu očitno ponudila drugo priložnost. Jo bo Blaž izkoristil?

