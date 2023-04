Tudi ta znani Slovenec je plesal zumbo pri Nataši Nanevi #video

Uroš Bitenc je radijski voditelj, animator, sinhronizator risank, didžej in glas odbojkarskih tekem slovenske reprezentance. Obenem je po duši tudi velik športnik in večkrat se loti nekoliko nevsakdanjih izzivov. Tako je med drugim pretekel deset krogov okoli Blejskega jezera, desetkrat v enem dnevu je premagal pot na Šmarno goro.

"Velikokrat je to povezano s kakšno dobrodelnostjo ali pa se preprosto spomnim, da mi je v življenju malo dolgčas in bi šel preizkušat kakšne neumnosti. Ko smo bili zaprti po občinah, lepi časi, sem šel 28-krat na najvišji hrib Komende. K sreči v Komendi to ni ravno zelo visoko. Ampak je kar naneslo približno 40 kilometrov in kakih 10 ur. Rad se pač malo preizkušam," je o tem povedal Uroš.

Klemen Bučan, Nataša Naneva in Uroš Bitenc Foto: Planet TV

Na njegov najbolj nenavaden podvig pa ga je morala spomniti kar sovoditeljica Nataša Naneva. "Si pozabil, da si bil pri meni na zumbi," ga je vprašala inštruktorica zumbe in dodala, da se je v vadbi, ki se je pretežno udeležujejo ženske, zelo izkazal. Več v zgornjem videu.

