Prenos Dirke po Madžarski z Luko Mezgecem na Planet 2 #video

Ne samo Giro, ki se bo zaključil 28. maja v Rimu, ta teden bomo na Planet 2 spremljali tudi kolesarske boje pri naši vzhodni sosedi. Dirka po Madžarski se začne v sredo, 10. maja, in bo trajala vse do nedelje, 14. maja, ko se bo končala s krožno etapo v Budimpešti.

Na Planet 2 boste tako lahko vsak dan spremljali dve uri neposrednega prenosa. Od srede do sobote se bodo prenosi začenjali ob 14.50, zadnjo etapo, ki bo v nedeljo, pa boste lahko spremljali od 12.40 naprej.

Na petdnevni dirki bo veliko priložnosti za najhitrejše kolesarje, zato na Madžarsko prihaja večina najboljših šprinterjev na svetu, ki ne tekmujejo v Italiji.

Med njimi bo tudi naš Luka Mezgec, ki bo v zaključkih etap skrbel za svojega kapetana iz ekipe Jayco AlUla, Dylana Gronewegna. In prav naš kolesarski as je gledalce ekskluzivno povabil k ogledu neposrednih prenosov na Planet 2: "Sem Luka Mezgec, član ekipe Jayco AlUla. Ta teden bom dirkal na Dirki po Madžarski, zato vabljeni k ogledu prenosov, ki bodo na Planet 2 od srede do nedelje."

Več o Dirki po Madžarski izveste v zgornjem prispevku oddaje Planet 18.

Neposredni prenos Dirke po Madžarski boste lahko na Planet 2 spremljali od srede do sobote ob 14.50 in v nedeljo ob 12.40. Na Planet 2 lahko vsak večer ujamete tudi 30-minutne vrhunce vseh etap letošnje Dirke po Italiji.

