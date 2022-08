Priznala mu je, da ga ljubi, on pa…

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, smo bili priča že prvim končnim zaobljubam. Jackson Lonie in Olivia Frazer sta se tam odločila, da se bosta podala na skupno pot tudi v resničnem življenju. Olivia je sicer svojemu možu med zaobljubami priznala tudi, da ga ljubi, česar ji on ni dejal nazaj. Kako se je počutila ob tem, pa razkrivamo v nadaljevanju.

Jackson Lonie in Olivia Frazer sta si v ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled: Avstralija že izmenjala končni zaobljubi. Kljub ženinovim pomislekom glede zamerljivosti njegove izbranke sta se oba odločila, da bosta svoje razmerje nadaljevala tudi v zunanjem svetu.

Med branjem zaobljube je Olivia svojemu možu priznala, da ga ljubi. Jackson sicer te izjave sam še ni bil pripravljen izreči. Olivia je v enem izmed intervjujev razkrila, kaj je bil povod za njeno priznanje: "To, da sem Jacksonu priznala svoja čustva, se mi je zdelo nekaj najbolj naravnega, kar bi lahko storila. Mislim, da se je že od prvega dne to jasno videlo in posledično se nisem mogla zadržati."

Za Jacksona sta bili ti dve besedi na začetku vse prej kot sproščujoči. "Ko sem Olivio slišal izgovoriti, da me ljubi, mi je to vzelo sapo," je priznal. Nato je dodal: "Vsi smo prišli v šov iskati ljubezen in to, da je nekdo že na tej stopnji, se mi zdi neverjetno."

Foto: Printscreen MAFS Australia

V končni zaobljubi je Jackson sicer Olivii povedal, da je navdušen nad njuno povezanostjo in da si želi, da bi jo lahko v vsakem trenutku s svojimi dejanji prepričal, kako posebna je. Vseeno pa še ni bil na stopnji tega, da bi ji lahko rekel: "Ljubim te," zato posledično njegova izbranka tega takrat ni slišala.

"Želim, da se zavedaš, da sem na dobri poti do tega, in ko ti bom to končno izrekel, bo to iskreno in v tistem trenutku te bom ljubil z vsem srcem," je še povedal Olivii. Ta se ni obremenjevala s tem, da ji Jackson teh besed ni povrnil takoj: "Sploh nisem mislila, da mi bo to izrekel. Nekako sem tudi upala, da mi ne bo, saj bi se vedno spraševala, ali mi je to izrekel samo zato, ker je bil pod pritiskom. Nikakor pa ne dvomim, da nisva blizu tega." Jackson je priznal, da sta z Olivio zelo blizu tega, da ji to izreče.

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45! Vsak dan pa si prej lahko ogledate tudi turško telenovelo Prepovedan sadež (Yasak Elma). Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.