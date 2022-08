Kandidati v šoku: ta žena je osvajala izbranca druge kandidatke

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so se pari ponovno srečali po šestih tednih. Nekateri so se tega zelo veselili, drugi pa malo manj. Ponovno snidenje pa je zaznamovala odmevna novica, da je Tamara v tem času pisala izbrancu druge kandidatke.

Šest tednov je minilo od sklepne ceremonije, na kateri so si zakonci izmenjali končne zaobljube in se odločili, ali bodo zakonsko pot skupaj nadaljevali tudi v resničnem življenju. Naposled pa so se ponovno zbrali na prav posebnem srečanju.

Tam je bilo že pred večerjo hitro jasno, da sta kljub Mitchellovi nezmožnosti sprejetja končne odločitve na sklepni ceremoniji z Ello vseeno postala par, obenem pa smo lahko izvedeli, da sta se Domenica in Jack razšla. "Nikoli ne reci nikoli," je sicer zatrjevala Domenica.

Tudi Olivia je pred večerjo jasno izrazila svoja občutenja: "Raje bi šla na kolonoskopijo, kot še kdaj večerjala z Domenico." To pa še ni bil vrhunec priprav na večerjo, saj je Brent razkril, da si njegova žena Tamara dopisuje z drugim iz šova, in poudaril, da je pri tem tudi zelo vztrajna: "Če ji ne odpiše, ga takoj pokliče … Več kot očitno je bila za to zelo zagreta, kar samo kaže na to, kakšna oseba je v resnici," je iskreno dejal.

Predpriprave na skupno večerjo je zaznamovala tudi Holly Grenstein, ki je bila v šovu sicer poročena z Andrewom Davisom, na zadnje srečanje pa je pripeljala svojega novega ljubimca. Sočna novica na zadnjem srečanju je bila tudi to, da sta se Jackson in Olivia vselila v skupno stanovanje.

Kandidatom se je kljub vsem novostim le uspelo posesti za mizo, tam pa je ponovno zavrelo med Tamaro in Brentom. Zadnji je namreč vse preostale kandidate vprašal, katera je bila najbolj negativna stvar, ki so jo izkusili v eksperimentu.

Tamara je na to odgovorila: "To, da sem pustila mojega mladička samega toliko časa. Tega ne bi storila nikoli več! Vseeno pa sem hvaležna za vse prijateljice, ki sem jih spoznala v eksperimentu. Te predstavljajo njegovo najbolj pozitivno plat."

Brent ji je na to odvrnil: "Ali ni bila najbolj negativna stvar ta, da si želela osvojiti Mitchellovo srce, ko si odšla iz eksperimenta, a te je on zavrnil?" Tamara se je sprva sprenevedala, nato pa ji je Mitchellova žena Ella dejala: "Saj vemo." Mitchell je nato o tem delil še dodatne informacije in razkril, da je bil v času Tamarinega pisanja ravno v družbi Brenta.

Na samem je Brent nato dejal: "Dejala bo, da je šlo samo za prijateljsko dopisovanje, ampak jaz sem prebral vsa sporočila in vem, da ni bilo tako. Nespoštljivo je bilo do mene." Tamara se je v skupini sicer izgovarjala in zanikala vsakršno obtožbo. Mitch pa je na samem razkril: "Prav gotovo so bili v ozadju skriti nameni. Nekaj enostavno ni zvenelo prav." Med večerjo je Tamara vztrajala pri svoji zgodbi, ušla pa ji trditev, da je mislila, da sta se Mitch in Ella razšla.

"Ujela si se v svojo zanko. Več kot očitno si si z njim želela nekaj več," ji je rekla Selin. Tamara je bila tako potisnjena v kot, Mitcha pa je vprašala, ali je Brentu povedal tudi to, da jo je sam poklical ob dveh zjutraj. "Vemo," je vskočila v pogovor Ella in dodala: "Zaradi tebe se prav gotovo ne počutim ogroženo, saj mi je Mitch zatrdil, da to ni potrebno." Na samem pa je Ella povedala še: "Mislim, da ta sporočila niso bila nedolžna. Tamara je kača, pika."

