Ženin brez ovinkarjenja presenetil nevesto: Ob tebi sem se počutil kot bedak

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, sta si končni zaobljubi izmenjala tudi Tamara in Brent. V njunem razmerju se je prvič zgodilo, da za dramatičnost ni poskrbela nevesta, ampak ženin. Po njegovih zelo iskrenih in direktnih besedah je nevesta namreč lahko samo stala in se čudila.