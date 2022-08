Ženski večer so pričakovano zaznamovali prepiri, obtožbe in žalitve

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so se zakonci ločeno udeležili ženskega in moškega večera. Dogajanje na ženskem večeru je zaznamoval spor med Tamaro in Selin, pričakovano pa tudi prihod Caroline Santos.

Vse neveste šova Poroka na prvi pogled: Avstralija so se v sklopu ženskega večera zbrale v restavraciji v Sydneyju, ki jo je po naključju soupravljal Brent, mož Tamare. "Kaj počne tukaj?" je Tamaro vprašala Ella, ona pa ji je odvrnila: "Mislim, da streže mize. Sam se sicer oklicuje za strokovnjaka za restavracije. Pojma nimam, izmišljuje si neke nazive, ki se dobro slišijo."

Kmalu so se vse ženske zbrale na kup, Selin pa je hitro povprašala, kaj se je dogajalo na počitnicah za pare. Namigovala je na dramatično razbitje kozarca Domenice. Samantha ji je odgovorila: "Mislim, da je najbolje, da to pustimo v preteklosti." S tem so se strinjala tudi preostala dekleta, ki niso želela ponovno pogrevati kaotičnega dogajanja. Selin pa ni odnehala, saj je dejala: "Me nismo bile tam. To za nas ni preteklost." Preostale neveste so jo še naprej ignorirale, ona pa je za pridobitev njihove pozornosti zažvenketala s kozarci.

"Ne gre za to, da o tem nočemo govoriti, ampak glede tega smo prestali že marsikaj. Veliko ljudi je bilo prizadetih in na ta račun se je zgodilo že veliko drame. Podoživljanje tega bi bilo za nekatere zelo težko," ji je dejala Tamara. Selin kljub temu ni odnehala, Tamara pa se je na samem razburila in pred kamerami dejala: "Selin je tu samo zato, da dreza, kamor ni treba. Morala bi se ustaviti in utihniti."

Selin je na ženskem večeru poskrbela za dramo. Foto: Printscreen MAFS Australia

Selin je storila vse prej kot to, za nameček je vsa dekleta označila za nesramne. "Ti si nesramna," ji je zabrusila Tamara, temu pa je sledil spopad v kričanju. "Na nas želiš samo kričati, kakor si na Brenta ves eksperiment," ji je rekla Selin, Tamara pa je v svojo obrambo dejala: "Ti sploh nisi ničesar videla." Nato je poskušala Selin ignorirati, medtem ko jo je ta preizkušala s svojo radovednostjo. Tamara se je zlomila in ji rekla: "Nočem te več poslušati. Odšla si že pred časom, zdaj pa boš kritizirala moj odnos z Brentom." Selin ji je hladno rekla: "Preboli."

Njuna besedna vojna se je nadaljevala, medtem pa se je nevestam pridružila Jessica Seracino, ki je bila v šovu poročena z Danielom Holmesom. Hitro je izvedela za afero med svojim nekdanjim možem in Carolino, o čemer je dejala: "Takšne novice na ženskem večeru sploh nisem pričakovala. Povsem sem šokirana." Na Carolino je bila besna tudi Tamara, ki je razkrila, kakšno sporočilo je ta poslala svojemu možu Dionu: "V sporočilu mu je napisala, da je bil to samo televizijski šov in naj ji ne zameri. Naj se gre solit, Diona je to zelo prizadelo."

Dogajanje je za tem popestril prihod Caroline Santos, ki jo je Jessica hitro vprašala: "Očitno spiš z mojim nekdanjim možem?" Carolina ji je brez zadržkov pritrdila, spregovorila pa je tudi o samem razmerju z Danielom. Preostale neveste tega niso sprejele najbolje, Ella pa jo je vprašala: "V katerem trenutku si se vprašala, ali je to, kar počneš, v redu? Ko si bila poročena, si namreč vzpostavljala razmerje z nekom drugim. Lahko bi počakala, ne pa Diona potisnila v tako težek položaj."

Carolina ji je odvrnila: "Življenje je prekratko, da bi čakala. Priložnost se mi je ponudila in neumna bi bila, če je ne bi izkoristila." Tamara je nato vskočila v pogovor, jo vprašala o sporočilu, ki ga je poslala Dionu, in jo obtožila grdega obnašanja do njega. Carolina se ni pustila motiti, saj je na samem priznala: "Konec koncev sem izredno srečna zaradi tega, kar imava z Danielom, in povsem vseeno mi je, kaj si misli Tamara. Morala bi se bolj posvečati sebi in svojemu odnosu z možem, mojega pa naj pusti pri miru."

