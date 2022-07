V Slovenijo prihaja zvezdnik, ki je odvrgel pol milijona evrov #video

Prvi avgustovski konec tedna bo slovenskemu občinstvu ponudil pravi festivalski presežek. Dvodnevni Offline festival na Ptuju bo v dveh dneh postregel z več kot 30 priznanimi didžeji in zadovoljil vse ljubitelje elektronske in hiphop scene. V kino so prišli Minioni, ki bodo starše in najmlajše zabavali z novimi dogodivščinami. Konec meseca pa nas čaka 15. stand up festival Panč. Za vsakega nekaj, smo slišali tudi v oddaji Jutro na Planetu.

Kot glavni gost na letošnjem Offline festivalu bo nastopil Lil Pump, globalna rap superzvezda. Eden od najbolj vročih (t)raperjev zadnjih let je sodelavec zvezdnikov, kot so Kanye West, Maluma, Lil Wayne in French Montana, predvajanje njegovih hitov pa se šteje v milijardah (hit Gucci Gang ima samo na YouTubu več kot milijardo ogledov). Ljubitelji hip hopa, rapa in trapa nastopa 23-letnega Američana karibsko-mehiških korenin zagotovo ne bodo izpustili, saj se zvezde tega kova na vrhuncu svoje kariere sila redko ustavijo pri nas. Javnost pa je pred leti šokiral s posnetkom iz draguljarne, v kateri je med nakupovanjem na tla odvrgel kar pol milijona evrov in dejal, naj jih, če jih kdo potrebuje, pride iskat.

Že petnajstič se nam obeta eden največjih stand up festivalov v prestolnici, Festival Panč. Od 21. do 25.avgusta nas bodo na Ljubljanskem gradu poskušali nasmejati komiki iz desetih držav Evrope, Azije ter Afrike. Skupaj jih bo kar 31.

V novem Ljubljanskem Cineplexu na Rudniku si lahko s svojimi najmlajšimi ta petek predpremierno ogledate novo animirano pustolovščino Minioni: Grujev vzpon. Majhna rumena bitja se vračajo na velika platna. Tokrat pa boste za spremembo lahko uživali še v 3D-tehniki.

