Ljubimcu svoje žene je dejal: To, kar si storil, je nagnusno!

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so se zakonci ločeno udeležili ženskega in moškega večera. Dogajanje na moškem večeru je najbolj zasenčil prihod Daniela Holmsa, ki je pri drugih sprožil veliko neodobravanja. To so mu dali tudi jasno vedeti.

Možje so se v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija udeležili moškega večera. Povabilo nanj so prejeli tudi kandidati, ki so eksperiment že zapustili. Vsi so pričakovali, da se Daniel Holmes ne bo prikazal zaradi spornega razmerja s Carolino Santos, a Daniela to ni ustavilo. Tudi on je namreč prišel na moško druženje in s tem osupnil vse.

Po njegovem prihodu je zavladala nerodna tišina, ki jo je prekinil Anthony. "Ali imaš kaj povedati?" je vprašal Daniela. Ta se je nato razgovoril o tem, kako se je razvilo njegovo razmerje s Carolino. Možem je povedal, da ji je prvi pisal on, zdaj pa sta srečna in neprestano v družbi eden drugega. Razkril je tudi, da sta že bila intimna in da sta na dobri poti, da se zaljubita. "Verjetno sem s svojimi dejanji prestopil marsikatero mejo," je še dejal, poudaril pa: "Ampak res se imava prekleto dobro."

Dion ob tem ni mogel več ostati tiho: "Kar si storil, je naravnost nagnusno in nespoštljivo. Pa ne samo do mene, ampak do vseh udeležencev v eksperimentu. Si lažnivec, varaš in zaradi tega si mi odvzel še najmanjšo možnost, da bi vzpostavil odnos s Carolino." Nato je dodal: "Carolina je s tem, ko je izbrala tebe, zavrgla diamant za navaden kamen."

Daniel mu je odvrnil: "Dobil sem dekle svojih sanj in na koncu lahko rečem, da če bi se stokrat lahko vrnil v preteklost, bi stokrat ponovil svoja dejanja." S to izjavo si je naredil medvedjo uslugo, saj so bili preostali možje še bolj razočarani nad njim. Dion mu je nato dejal, naj spije do konca svoj kozarec vina in zapusti njihovo druženje. A Daniel tega ni upošteval.

Daniel s svojim prihodom na moški večer ni požel navdušenja. Foto: Printscreen MAFS Australia Med večerom se je Daniel želel pogovoriti še z Mitchellom, ki pa ga je hitro zatrl: "Nočem se pogovarjati s teboj. Prekleto ne morem te prenašati." Daniel je bil zaradi tega razočaran. Pozneje so ga kandidati vprašali, ali je zaljubljen. Daniel jim je priznal, da s Carolino še nista dovolj dolgo skupaj, Mitchell pa je temu pikro dodal: "Zaljubil se boš v to candro, ha?" Daniel mu je mirno odvrnil, da je to samo njegovo mnenje, Mitchell pa ni odnehal: "To bo kratkotrajna afera. Le izkoristi in se zabavaj."

Daniel ga je nato že manj mirno opozoril: "Ničesar ne veš o najinem razmerju, zato ne govori tako nespoštljivih stvari. Če bi take stvari govoril v resničnem življenju, bi te zaradi tega pošteno premlatili." Mitchella to ni ustavilo. Žaljivke so letele sem ter tja, kar je Daniela privedlo do tega, da je besno odvihral. "Kri mi vre. On je en navaden izmeček," se je jezil na samem.

