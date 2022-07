Bomo dočakali zlato v Ljubljani? #video

V Ljubljani se je začel turnir svetovne serije, na katerem se bo v močni konkurenci v boj za najvišja mesta podalo tudi sedem slovenskih dvojic. Odločilni obračuni bodo na sporedu v nedeljo zvečer na Kongresnem trgu, tudi z neposrednim prenosom na Planet 2. V živo si boste ob 21. uri lahko ogledali najprej ženski finale, potem bo sledil še finale v moški konkurenci. Kaj sta včeraj za Planet 18 povedala odbojkarja Jan Pokeršnik in Tjaša Kotnik, prisluhnite v spodnjem videu.

Odbojkar Jan Pokeršnik ni ravno optimističen, saj se zaveda, da niso imeli dovolj časa za pripravo, tako da bo, kot pravi, vesel vsake točke. Na drugi strani pa bolj optimistično v prihodnost zrejo dekleta. Tjaša Kotnik je poudarila, da ima na takšni ravni odbojke na mivki že štiri medalje, a zdaj si želi še zlate.

Vstopnine za ogled tekem ni. Vsi ljubitelji odbojke, ki ne bodo dobili sedišča na tribunah, si bodo tekme lahko ogledali na velikem LED-zaslonu, ki bo postavljen na Kongresnem trgu. Gledalci pred malimi ekrani pa boste tekme spremljali na Planet 2.

Danes ob 18.uri v informativni oddaji Planet 18 ne zamudite zadnjih informacij s Krasa. "Ponavlja se zgodba iz prejšnjega tedna, ko je požar preskočil na slovensko stran in ogrozil tako Opatje selo kot Novo vas in Lokvico. Upamo, da se tokrat to ne bo zgodilo," sporočajo iz civilne zaščite. Pogledali bomo tudi na ceste. Motoristična sezona je v poletnih mesecih na vrhuncu, vse večje pa je tudi število nesreč in poškodb. Govorili pa bomo tudi o dnevu ekološkega dolga. Gre za dan, ko je človeštvo porabilo toliko naravnih virov, kot jih je Zemlja sposobna zagotoviti v letu dni.

Prenos športnega dogodka Volleyball World Beach Pro Tour Futures z ljubljanskega Kongresnega trga boste na Planet 2 lahko spremljali v nedeljo, 31. julija, ob 21. uri na Planet 2.

