Na žabje krake v Ljubljano #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ekipa oddaje Jutro na Planetu je ta mesec obiskala Radovljico, Portorož, Celje, jutri pa bo obiskala še Ljubljano. Vsak junijski četrtek smo vas pozdravili z druge lokacije, z drugega konca Slovenije. Če se boste jutri sprehajali v bližini Tivolija, vabljeni tudi v našo družbo, v petek vas pozdravimo še iz studia, nato pa kolektiv oddaje Jutro na Planetu odhaja na zaslužen dopust v mesecu avgustu.

Jutri se vam oglasimo iz našega terenskega studia, ki se nahaja v čudovitem ambientu Tivolskega gradu. Izvedeli boste številne zanimivosti o Ljubljani. Morda boste dobili tudi namig za kosilo. In ker je Ljubljana tudi gurmanska prestolnica, bomo jutri zakuhali nekaj imenitnega. V naši družbi bo kuharski mojster Benjamin Romšak.

Po žabjih krakih se bomo tudi to jutro razgibali, nato pa odpravili po poteh našega največjega pesnika. Kako pogosto je v mestni park zahajal naš največji pesnik France Prešeren, ne vemo, obstajajo pa dokumenti, ki pričajo o lokacijah v mestu, kjer so ga najpogosteje videvali. Ana Raščan se je odpravila po poteh avtorja naše himne. Za konec pa nas bo obiskal in nam zapel znani Ljubljančan arabskih korenin.

Bodite z nami. Oddaja Jutro na Planetu, ob 8. uri na Planetu. Za ogled oddaje v živo, pa vabljeni pred Tivolski grad.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.