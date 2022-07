Izziv je bil za nevesto pretežak – razmišljala je o odhodu iz šova

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so pari vstopili v teden refleksije. Dobili so tudi zadolžitve od drugih parov, kar pa je bil za Olivio Frazer prevelik izziv. Razmišljala je celo o odhodu iz šova.

V tednu refleksije bodo pari imeli priložnost pogledati v preteklost svojih zakonov in razmisliti o tem, kakšni so trenutno njihovi odnosi, obenem pa tudi drugim parom dati povratne informacije. Zadnjemu se Olivia Frazer in Jackson Lonie nista mogla izogniti, saj sta jima Domenica Calarco in Jack Millar poslala izziv, v katerem sta ju izzvala, naj 24 ur preživita ločeno.

Čeprav je bila Olivia povsem razburjena zaradi dogajanja na skupni večerji, ujezili so jo predvsem strokovnjaki in Domenica, sta z Jacksonom sprva vseeno uživala ob ogledu posnetkov s poročnega dne. Potem ko sta Domenici in Jacku poslala pismo z izzivom, sta od njiju prejela še pismo zase. Ta je zahteval, da ves dan preživita ločeno drug od drugega, brez kakršnekoli komunikacije.

Olivia in Jakson, preden sta se lotila izziva. Foto: Printscreen MAFS Australia Medtem ko se je Jackson veselil časa v samoti, so Olivio prevevala samo negativna občutja. Po Jacksonovem odhodu si je nalila kozarec vina in nadela obrazno masko. Priznala je: "To, da Jacksona ni ob meni, mi je dalo veliko časa za razmislek o najinem razmerju in tem, zakaj bi sploh še vlagala čas in energijo v ta eksperiment." Medtem se je Jackson brezskrbno zabaval. Preden je šel domov, je skočil v telovadnico, ob vrnitvi pa Olivii namenil vroč poljub.

Olivia mu je priznala, da ji je bilo sami precej težko in da razmišlja o predčasnem odhodu iz eksperimenta. "Sprašujem se, zakaj bi ostala, če Domenica in Jack več kot očitno s tovrstnimi izzivi želita, da najin odnos propade," je pojasnila možu. Ob tem je izpostavila še to, da ne razume, kako si je Domenica upala potrkati na njuna vrata in se nanjo dreti, vseeno pa so na koncu njo obravnavali kot zlobneža na skupni ceremoniji.

Jackson jo je miril: "Globoko vdihi. Trenutno namreč iz tebe kriči tvoja ranjenost. Zadihaj in se osredotoči na naju." Njegov nasvet pa Oliviii ni pomagal. Njena razburjenost je namreč dosegla vrhunec, saj je možu dejala: "Zaradi tvojih besed se počutim osamljeno, obenem pa še vedno vrejo na dan vsa čustva, ki jih je sprožilo preteklo dogajanje."

Jacksonu je tako ostalo samo upanje, da se bo njegova nevesta bolj osredotočila na njun zakon kot na dogajanje zunaj njega. Se mu bo želja uresničila ali bo Olivia še ena od nevest, ki bo razočarano odvihrala iz ljubezenskega eksperimenta?

