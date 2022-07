Po televizijski poroki zdaj sledi še prava #video

Eksperiment Poroka na prvi pogled: Avstralija je na Planetu od ponedeljka do četrtka ob 20.45. Ta teden mineva v znamenju šokantnega razkritja, saj sta razkrita ljubimca želela nadaljevati eksperiment kot uraden par v oddaji, a jima strokovnjaki tega niso dopustili. Za tiste, ki nadaljujejo to pot, pa so na vrsti obiski na domu.

Na Planetu lahko gledalci trenutno spremljate 9. sezono eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija. Kateri pari bodo ostali skupaj tudi po koncu šova, bo znano kmalu. Dejstvo pa je, da šov spreminja življenja. Dokaz za to sta tudi 31-letna Kerry Knight in Johnny Balbuziente, ki sta sodelovala v 8. sezoni oddaje.

Johnny je pred dnevi takole pokleknil n zaprosil svojo televizijsko ženo za roko na romantični vožnji z ladjico sredi sydneyjskega pristanišča. Kerry je pristala, ob fotografiji pa sta oba zapisala "za vedno".

V eksperiment sta vstopila med zadnjimi, že takoj pa je med njima preskočila iskrica. Med snemanjem nista imela večjih nesoglasij, zato sta razmerje nadaljevala tudi po šovu. Po koncu oddaje se je Kerry preselila bližnje k Johnnyju, nedolgo zatem pa sta se preselila skupaj. Takrat sta za enega od lokalnih časopisov dejala, da se jima ne mudi ne s poroko na z otroki. Oddajo sta posnela pred enim letom, zdaj pa se je očitno Johnny odločil, da je čas za nov korak.

A Johnny in Kerry v šovu nista našla samo partnerja, temveč tudi prijatelja iz 6. sezone šova, Jules Robinson in Camerona Merchanta. Zadnja sta tudi nadaljevala svojo pot, ko so kamere ugasnile, in dobila tudi naraščaj.

Strokovnjaki iz oddaje Poroka na prvi pogled: Avstralija so do zdaj naredili že 82 ujemanj, uspelo pa je le sedmim parom. Nekateri pari so se poročili tudi v resničnem življenju in so dokaz, da se ljubezen lahko rodi tudi pred kamerami.

