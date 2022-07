To nam je o svojem izbrancu razkrila Nina iz Poroke na prvi pogled

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planetu lahko trenutno spremljate avstralsko različico šova Poroka na prvi pogled, pred tem pa so v tem posebnem ljubezenskem eksperimentu ljubezen poskušali najti slovenski pari. Med njimi je bila tudi Nina, ki je z Domnom poskusila zvezo nadaljevati tudi po šovu, a so se nato njune življenjske poti izkazale za preveč različne. Nina je pozneje vendarle našla ljubezen.

Nina nam je zaupala, da sta se s svojim srčnim izbrancem spoznala tik po novem letu in od takrat sta nerazdružljiva. Oba sta sicer zelo zaposlena in vedno v pogonu, a zato toliko bolj cenita vsak trenutek, ki si ga lahko vzameta drug za drugega.

"V vseh pogledih je natanko to, kar potrebujem. Je čudovita oseba, ki me podpira, stoji za menoj, je odprt, izjemno razgledan, vedoželjen, ambiciozen, športen, je hribolazec in še bi lahko naštevala," je o svojem izbrancu povedala Nina.

V zvezi ji prav pridejo tudi izkušnje in znanje iz šova Poroka na prvi pogled. "Naučila sem se biti bolj potrpežljiva in sem boljša pri aktivnem poslušanju," je razložila, obenem pa priznala, da je njena prepoznavnost zaradi sodelovanja v šovu pomenila tudi prvo večjo oviro in preizkušnjo. A sta jo, kot kaže, več kot uspešno premagala.

Tudi sicer se je Nina odločila, da ne bo dovolila, da bi njeno sodelovanje v šovu preveč vplivalo na njeno nadaljnje življenje in njene bližnje.

"Prav zato se večinoma vedem enako kot pred šovom. Seveda se pozna, da me ljudje prepoznajo, nekateri celo ogovorijo in pohvalijo, velikokrat se skupaj nasmejemo in kaj pokomentiramo. Negativnih odzivov nisem doživela, ampak saj veste, ljudje si ne upajo v obraz povedati slabih stvari. To raje prihranijo za splet, a se s tem ne obremenjujem," je v smehu povedala simpatična Nina.

Vsem, ki še razmišljajo o sodelovanju v šovu Poroka na prvi pogled, svetuje, naj ne oklevajo. "Pravzaprav nimajo česa izgubiti, pridobijo pa lahko ogromno. Mogoče ne bodo našli ravno večne ljubezni, vsekakor pa dobre prijatelje, zanimive izkušnje in predvsem se bodo o sebi ogromno naučili."

Načrti za dopust

Nina nam je priznala, da ni prevelika navdušenka nad dopustovanjem ob morju. "Odbijajo me gneča na plažah, vročina in vse, kar spada zraven. Seveda mi prija kakšen dan ali dva ležati na soncu, a vseeno imam raje aktivne počitnice.

Na glavni dopust se odpravlja jeseni. "Do takrat bova šla z mojim izbrancem za kak konec tedna v gore, na pohode in na različne izlete po Sloveniji. Septembra me mikajo Dolomiti ali pa Logarska dolina," je o svojih načrtih za letošnji dopust razkrila Gorenjka.

