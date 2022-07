Avstralski ženin priznal, da ima težave z duševnim zdravjem

Daniel Holmes je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija najbolj znan po tem, da je osvojil srce v šovu poročene Caroline Santos, s katero sta imela tudi vročo afero. V njeni družbi je tako na družbenem omrežju Instagram spregovoril o svojih težavah z duševnim zdravjem, ki so se zaradi sodelovanja v ljubezenskem eksperimentu samo še stopnjevale.

Danielova objava na Instagramu. Foto: Instagram

Daniel je namreč v svojih objavah na Instagramu dejal: "Ne počutim se dobro. Vsak dan jočem. Sem osamljen, izgubljen in prestrašen. Čutim nevzdržen pritisk. Nikomur ne zaupam. Padci si sledijo. Tisti, ki jih imam rad, me prizadenejo, jaz pa prizadenem njih. Žal mi je." Pojasnil je, da je bila ta objava posledica več dogodkov, ki so ga samo privedli do tega, da je imel slab dan.

V sledeči objavi je nato pojasnil, da so bili njegovi dnevi zaradi sodelovanja v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija težki. "Prišlo je do velikih sprememb, ki so jih sestavljala tako tveganja kot nagrade, predvsem pa so prevladovali padci. Ti so se zgodili vsi naenkrat, kar me je zlomilo. Vse skupaj bi rad čim prej pozabil."

