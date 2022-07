Nevesti je žal, da je s tem dejanjem prizadela drugo kandidatko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, je zadnjo skupno večerjo zaznamoval škandal zaradi razkritja gole fotografije ene od kandidatk. Za razkritje in informiranje kandidatov je poskrbela Olivia, ki pa je naknadno priznala, da ji je za to dejanje žal.