To je najljubša spolna igračka avstralske neveste

Vse pogostejša praksa kandidatk, ki sodelujejo v ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled: Avstralija je, da si ustvarijo profil na portalu Only Fans. A to ne drži za Ello Ding. Namesto da bi pozirala za drzne fotografije, se je nevesta odločila za drugačen vir dodatnega zaslužka. Začela je namreč sodelovati z znamko VUSH, ki ustvarja spolne igračke.

Na svojem profilu na Instagramu je Ella priznala, da ni bila vedno dobro ozaveščena o ljubezni do sebe, pomembnosti užitka in dobrem počutju med posteljnimi aktivnostmi. "Kot ženska nisem bila dobro izobražena o tem, kakšna naj bi dejansko bila moja spolna izkušnja v postelji. Šele ko sem prvi orgazem doživela sama, sem uvidela, kaj vse zamujam," je razkrila. "Preizkusila sem že kar nekaj spolnih igračk in tako ugotovila, katera najbolj ustreza moji anatomiji in mi požene kri po žilah," ni skoparila z odkritostjo, na spodnji fotografiji pa pokazala tudi svojo najljubšo:

Ella je pod objavo zapisala, da je to povsem spremenilo njeno življenje: "Dolgo sem bila samska, to pa me je motiviralo, da bolje spoznam in ljubim samo sebe. Res je zabavno." Ob razkritju svojega novega sodelovanja pa je poudarila še, da se tovrstnega izkazovanja ljubezni sebi ne sramuje, kot promotorka spolnih igračk Vush pa želi doseči to tudi pri drugih predstavnicah ženskega spola in spodbuditi, da bi se o spolnosti v splošnem govorilo brez zadržkov.

