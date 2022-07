Gola slika ene od nevest na večerji povzročila škandal

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so se pari po tednu, preživetem z družino svojih izbrancev, znova udeležili skupne večerje. Za pestro vzdušje je tako pred večerjo kot med njo poskrbela Olivia Frazer, ki je z vsemi drugimi kandidati delila golo fotografijo sokandidatke Domenice Calarco s portala OnlyFans in jo tako želela osramotiti.

Fotografija, na kateri je Domenica Calarco v rojstnodnevni opravi ležala na trebuhu in kazala svojo zadnjico, je med pari zakrožila, še preden so se srečali na skupni večerji.

Tam se je opogumil le Cody Bromley, mož Seline Chhaur, ta je Domenici dejal: "Dom', sicer mi ni všeč, da moram jaz načeti to temo, ampak vseeno. Vsi smo že videli tvojo razgaljeno fotografijo na portalu OnlyFans. Ali tvoj mož ve, da imaš tam svoj profil?" Vzdušje na skupni večerji je hitro postalo zelo neprijetno za vse.

Codyjeva nevesta Selina pa je priznala, da je o vsem tem Domenico želela vprašati na samem, zato je bila zaradi neposrednosti svojega moža pošteno razburjena. Ella Ding, njen mož Mitch Eynaud in Domenica Calarco ter njen mož Jack Millar tega niso pričakovali.

Jack je nato le dejal: "Kar je nekdo storil v preteklosti, ni relevantno. Koga briga?" Domenica je nato dejala: "Tega sem se zavedala v zadnjih dveh tednih, ampak mislim, da je bolj skrb vzbujajoče to, kako je to zakrožilo med drugimi?"

Cody je med skupno večerjo prvi načel temo o goli fotografiji. Foto: Printscreen MAFS Australia

Sčasoma se je razkrilo, da je fotografija med kandidati zakrožila prek posredovanja s telefona. Po razpravi je Jack, mož Domenice, znova vprašal, kdo je fotografijo poslal. Svoje dejanje mu je naposled le priznala Olivia. "Po tem, ko sva se sporekli, so te moji prijatelji 'poguglali'. Pokazali so mi tole sliko in omenila sem jo Selini."

Strokovnjaki, ki so med serijo spremljali dogajanje, so Olivio ob tej izjavi obsodili, da je v šovu ustvarila že dve zgodbi o pridobitvi fotografije. Domenica je sicer nato na večerji poudarila, da nima težav s tem, da preostali kandidati vedo za njene fotografije.

Poudarila pa je, da jo moti, kako so preostali kandidati v šovu izvedeli za to. "Več kot očitno si to ti razposlala, kar je prikaz navadnega opravljanja," je zabrusila Olivii.

Domenica je med večerjo postajalo vidno bolj razburjena. Foto: Printscreen Ona ji je odvrnila: "Jaz sem to preostalim kandidatom samo omenila. Nikakor nisem želela sprožiti govoric ali obsojanja." Strokovnjaki se s to trditvijo niso strinjali, prav tako pa je Tamara Djordjević dodala: "Ustvarila si si profil na OnlyFans. Če si se odločila, da se ljudem tako pokažeš, moraš za tem tudi stati. Logično je namreč, da bodo ljudje zdaj o tebi govorili."

Domenica je nato zatrdila, da se z govoricami ne obremenjuje, poudarila pa je, da jo moti, da so kandidati to tako izpostavili in vse skupaj vrgli nanjo v obliki bombe. "Če me sramotijo, bom to nosila kot znak časti. Moje telo je namreč moja izbira," je še zatrdila Domenica.

Njen mož je bil sicer prepričan, da gre za klasičen srednješolski napad, ona pa ga je mirila. Naposled se je z drugo nevesto, Ello Dingo, odpravila na zaseben pogovor.

"Vse to je storila preračunljivo," je dejala Domenica svoji zaupnici. Vmes je njen mož Jack skupini priznal, da je zaradi opravljanja za hrbtom pošteno jezen.

Po vrnitvi za skupno mizo je Domenica jezno izbruhnila in Olivii dejala: "Logično, da sem razburjena, če tvoji prijatelji po spletu iščejo umazanije o meni. Ampak vseeno, to sem objavila in za tem dejanjem stojim. Ne morem pa poslušati, kako trdiš, da tega nisi delila z drugimi zlonamerno."

Olivia se je Domenicinim besedam samo zlobno smejala. Foto: Printscreen

Olivia je Domenici zatrdila, da to ni bilo tako, saj se ji ni zdelo nič posebnega, poudarila pa je, da je zaradi tega ne obsoja. Domenica je nato še naprej zatrjevala, da je imela Olivia nedvomno zle namene, ona pa je samo sedela in ji zatrjevala, da ostaja pri tem, kar ji je povedala. Domenici je zato prekipelo, vstala je in odvihrala od mize. Sledil ji je tudi mož, kar je bil dokaz, da imata zakonca res dober zakon.

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45! Vsak dan pa si pred tem lahko ogledate tudi novo turško serijo Zdravnik brez vesti (Hekimoglu). Na sporedu je od ponedeljka do petka ob 19.45. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.