Z moževo potegavščino ni bila zadovoljna

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, pari preživljajo čas pri družinah svojih izbrancev. Selina je obiskala Codyjevo mamo in očima, vzdušje pa je bilo vse prej kot sproščeno. Cody se je med družinskim obiskom odločil, da si bo svojo ženo privoščil s potegavščino, kar pa se ni izšlo po njegovih načrtih.

Selina se je na obisk moževe družine pripravila, saj je gostiteljema kupila šopek rož, težave pa je imela pri tem, kaj naj napiše v kartico. "Še sam ne vem, kaj bi napisal svoji materi," ji ni znal pomagati Cody, ki je nato pojasnil, da se z mamo ne razume najbolje in da tudi v šovu pričakuje, da bo imel po dveh urah dovolj njene družbe za dva meseca.

Vsi skupaj so se nato usedli k večerji, kjer pa je Cody spet pokazal, kako zaprt je, saj s svojo ženo ni želel gledati družinskih fotografij. Mama ga je sicer spodbujala k temu, da naj pokaže več čustev, a se Cody ni vdal. Razkril je tudi, da je bil njegov odnos z materjo negativno zaznamovan s prezgodnjo izgubo očeta.

Selina je bila sprva nad kostumom navdušena. Foto: Printscreen Naslednji dan se je Cody oblekel v kostum iz listja, v katerem je bil videti kot močvirska pošast, k temu pa je spodbudil tudi Selino. Pogumna Selina je sprejela njegov sicer bizaren predlog, a po tem, ko je prišla v avto, je videla, da se je Cody že preoblekel nazaj v navadna oblačila. "Malo se bom pošalil na njen račun. Gotovo bo to dobro sprejela," je bil optimističen Cody. No, Selina je to sprejela vse prej kot dobro.

Njeno navdušenje pa ni dolgo trajalo. Foto: Printscreen

Razburjeno mu je zabrusila: "Nikamor ne greva, dokler si ti ne oblečeš svojega." Cody ni razumel, kaj je narobe, zato mu je rekla: "Jaz sem se v tem eksperimentu soočila z vsem. To danes nikakor ne bo zabavno, če bom samo jaz tako oblečena." Cody je to ignoriral in vseeno zagnal avto, Selina pa je skočila ven in odvihrala. "To zdaj ni več samo šala. Razburjena in ponižana sem," je priznala. To je bila namreč samo pika na i temu, da je morala pri Codyju doma spati na rjuhah z motivom Batmana in pod posterjem njene slike, na katerem ima lubenico med nogami.

Sčasoma sta se našla na pol poti in tudi Cody se je ponovno preoblekel. Na izletu sta se nato pogovarjala o svojem odnosu in o tem, kako se pri njem doma počuti bolj kot njegova prijateljica in ne partnerica. Cody jo je pomiril, da mu zelo veliko pomeni, na samem pa priznal: "Počasi si začenjam predstavljati skupno prihodnost v njeni družbi."

