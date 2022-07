Nevesta na ženinove prijatelje ni naredila dobrega vtisa, saj je storila to...

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so zakonci spoznavali, kako njihovi partnerji živijo v resničnem življenju, in ugotavljali, ali na podlagi tega vidijo skupno prihodnost z njimi. Jackson je Olivii povedal, da je za njuno skupno pot bistveno, da se ujame z njegovimi prijatelji. Olivia pod tem pritiskom ni najbolje delovala in zato nanje ni naredila najboljšega vtisa …

Jackson in Olivia sta se odpravila v njegovo stanovanje, Olivia pa je bila zaradi tega precej pod pritiskom, saj ji je mož vnaprej povedal, da je njeno razumevanje s prijatelji in družino ključno za njuno skupno nadaljevanje. Sprva je nevesto predstavil svojima sostanovalcema Molly in Damu ter jima tudi na hitro opisal, kako se je njegov zakon odvijal do zdaj. Ob tem je poudaril, da je ob pikrih komentarjih, ki jih je njegova nevesta mrmrljala med opravičevanjem Domenice, spoznal prvo negativno lastnost svoje žene.

Pritisk ustvarjanja dobrega prvega vtisa je Olivio pognal v predstavitev svoje plati odmevnega spora. Nato se je označila s kletvico in dodala, da bo Domenico sovražila do konca življenja. Jacksonovi prijatelji so se ob tem nerodno zasmejali, Olivia pa je nato razkrila še, da še vedno sovraži tudi nekatera dekletca iz vrtca, nato pa z njimi delila še zgodbo o tem, da so jo prosili, naj bo družica na poroki najboljše prijateljice.

Jacksona je med soproginim pripovedovanjem vidno skrbelo. Foto: Printscreen MAFS Australia "Za obleke družic je izbrala neke rjave obleke in me vprašala, ali so mi všeč. Jasno sem ji povedala, da jih sovražim. Bile so namreč ostudne," je začela Olivia. Jackson je že takrat dobil skrb zbujajoč izraz na obrazu, saj je čutil, da zgodba ne bo peljala v pravo smer. Olivia je nato nadaljevala pripovedovanje in razkrila, da je zaradi tega izgubila svoje mesto družice, a je nevesta nato zahtevala, da dobi nazaj obleko, za katero je Olivia sicer sama plačala skoraj 400 dolarjev.

“Razrezala sem jo in ji jo poslala v kosih,” je za konec povedala Olivia, ki pa od prijateljev svojega moža na to izjavo ni prejela želenih odzivov. Milo rečeno tako Olivia nanje ni naredila dobrega prvega vtisa, Jackson pa ji je že pred obiskom povedal, da je to ključno za njuno skupno prihodnost. Je Olivia s svojim vedenjem poskrbela za nov kamen spotike v njunem zakonu? Odgovor izveste že v današnji epizodi.

