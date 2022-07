Na zadnji skupni ceremoniji je eksperiment zapustil še en par

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so se pari udeležili še zadnje skupne ceremonije, na kateri so razkrivali svoje odločitve o obstanku ali odhodu iz eksperimenta. Poslovili smo se lahko še od enega para, saj sta tokrat šov zapustila Al in Samantha.

Na zadnji skupni ceremoniji, ki so se je udeležili zakonci, je iz eksperimenta odšel še en par. Samantha in Al, ki sta v njem že tako ostala dlje, kot sta nameravala, sta tokrat soglasno izbrala možnost odhoda. Al je na kavču pred strokovnjaki priznal, da je bila to zanj ena najtežjih odločitev glede razmerja do zdaj. To dejstvo je sicer treba jemati z rezervo, ker je bilo to tudi njegovo prvo resno razmerje.

Al je v zadnjem tednu poskusil storiti vse, da bi ponovno osvojil ženino srce: "Želel sem, da bi bila več kot prijatelja. Samantha je namreč neverjetna žena in še vedno mi zelo veliko pomeni. Vseeno pa sem moral pri svoji odločitvi pokazati zrelost in v obzir vzeti tudi njena čustva. Očitno se morata najini poti raziti."

Samantha se je s tem strinjala in dodala, da se je njun skupni čas v eksperimentu žal iztekel. Zakonca sta nato hvalila osebnosti drug drugega, kar je bil jasen pokazatelj, da pri njunem razhodu ni ne duha ne sluha o zamerah. Samantha je možu za konec samo svetovala: "Pitje iz čevlja v prihodnje raje prihrani za drugi zmenek."

Domenica in Jack, Selina in Cody, Olivia in Jackson, Tamara in Brent, Ella in Mitch pa ostajajo del eksperimenta do zadnjega dejanja, torej izmenjave sklepnih obljub. S kakšnim zanimivim dogajanjem nam bodo postregli vmes? Odgovore prinaša samo ogled zadnjega dela šova Poroka na prvi pogled: Avstralija.

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45! Vsak dan pa si prej lahko ogledate tudi novo turško serijo Zdravnik brez vesti (Hekimoglu). Ta se od ponedeljka do petka začenja ob 19.45. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.