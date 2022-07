Avstralska nevesta zaradi razkritja gole fotografije razmišlja o tožbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, je zadnjo skupno večerjo zaznamoval poseg v zasebnost Domenice Calarco, saj je Olivia Frazer njeno golo fotografijo delila s preostalimi kandidati. To je povzročilo velik spor o tem, kdo je kriv, Domenica pa je glede tega poiskala tudi pravni nasvet.

Skupno večerjo v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija je zaznamovala delitev gole fotografije Domenice Calarco, za kar je poskrbela Olivia Frazer. To je obenem povzročilo veliko dilemo glede krivca za nastali položaj.

Domenica Calarco je o incidentu spregovorila in razkrila, ali namerava proti Olivii vložiti tožbo ali ne. "Dobila sem pravni nasvet glede pretekle zadeve, ki ga bom tudi upoštevala, če bo treba. To je vse, kar lahko rečem," je za medij Yahoo pojasnila Domenica.

Po epizodi, v kateri je bila razkrita gola fotografija Domenice, so v Avstraliji začeli podpisovati peticijo, s katero so želeli avstralsko komisijo za spletno varnost spodbuditi k ukrepanju.

To je podprla tudi organizacija change.org, s kampanjo pa so želeli doseči, da bi Olivia odgovarjala za svoja dejanja. Kampanja namreč zagovarja prepričanje, da je bila Domenica zaradi javne uporabe fotografije zlorabljena. Za zlorabo namreč priznavajo tudi to, da se intimna fotografija deli brez privolitve ustvarjalca.

Odkar je bila peticija vložena, je zbrala že več kot 123 tisoč podpisov, Domenica pa je ob tej številki priznala, da je ganjena zaradi izjemne količine podpore, ki jo je prejela.

"Opažam, da veliko ljudi misli tako kot jaz, za to pa sem nadvse hvaležna. Rezultat je vsekakor neverjeten in mi vrača upanje v človeštvo, če sem lahko iskrena, saj je bilo zadnjih nekaj tednov v eksperimentu zelo težkih. Težko sem bila v bližini ljudi, ki te zadeve niso doživljali tako, kot bi jo morali," je priznala.

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45. Vsak dan si prej lahko ogledate tudi novo turško serijo Zdravnik brez vesti (Hekimoglu). Ta se od ponedeljka do petka začenja ob 19.45. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.