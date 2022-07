Mož z zadnjega zmenka razočarano odšel zaradi teh izjav svoje žene

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so pare čakali še zaključni zmenki. Brent je Tamari napovedal, da bo nedvomno uživala v vsakem trenutku zmenka, njegova napoved pa se ni uresničila. Tamara ga je tako ujezila s svojimi izjavami, da je z zmenka odšel predčasno.

Brent je za Tamaro organiziral zmenek in prepričan je bil, da bo na njem uživala v vsakem trenutku. Na začetku je sicer dobro kazalo, saj sta se igrala s pasjimi mladički, nato pa sta se odpravila na kosilo na jahto v pristanišču, kjer pa so se zadeve malce zapletle.

Ko sta sedla k romantičnemu kosilu, je Brent svojo ženo vprašal, ali v šovu kaj obžaluje. Tamara mu je odvrnila: "Verjetno kar celoten eksperiment. Od začetka do konca." Ob tem sta se, presenetljivo, oba zasmejala, Brent pa je zase dejal, da obžaluje predvsem to, kako se je odzval na težke trenutke v njunem razmerju.

"Za to je kriv tvoj ego. Z njim namreč prikrivaš svoje negotovosti," mu je dejala žena, vzdušje med njima pa je hitro postajalo bolj napeto. Pogovor med zakoncema se je nato prevesil v debato o tem, kdo od njiju je bolj muhast. To lastnost sta pripisala eden drugemu, mož pa je ženi dejal še: "Ne mi reči, da tega pri sebi nisi opazila? Vsaka malenkost te povsem razburi."

Brent in Tamara na zmenku. Foto: Printscreen MAFS Australia "To je zato, ker zadnje tedne sploh nisem želela biti tukaj," mu je neposredno odvrnila Tamara. Brent je po tem odgovoru zavzdihnil in končal kosilo ter razočarano odvihral. "Ne morem se pogovarjati z nekom, ki je prepričan, da nobene stvar ne naredi narobe," se je na samem jezil Brent in dodal: "Potem pa mi še reče, da sploh ne želi biti tukaj. Mislim, da sem z njo končal."

Zapuščena žena pa ni mogla ostati tiho: "Doma me čakajo kariera, pes in hiša. Veliko stvari sem postavila na kocko, da sem lahko prišla v eksperiment. Tega pa ne morem reči za Brenta. Mislim, da se njemu ni bilo treba odpovedati popolnoma ničemur, da je prišel sem. Star je 33 let, pa še vedno nima pojma, kdo za vraga je. Niti nima kariere. Dela v gostinstvu in se oklicuje za strokovnjaka restavracij. Zelo mi je žal, ampak če delaš v strežbi, povej, da si natakar."

