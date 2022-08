Kljub pomislekom na skupno pot v zunanji svet stopata še dva para

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, so se sklepne ceremonije udeležili še trije zakonski pari. Po izmenjavi končnih zaobljub na skupno pot v prihodnost stopajo tudi Domenica in Jack ter Cody in Selina.

Domenica Calarco in Jack Millar

Zakonca sta se v zadnje skupno jutro prebudila z grenkim spominom na skupno večerjo, ki jo je podala Olivia o njunem spolnem življenju. Temu pogovoru pa je sledil čas slovesa, saj sta zakonca dneve pred sprejetjem zadnje odločitve morala preživeti ločeno. Jack je bil že pred odhodom prepričan v svojo odločitev, saj je dejal: "Jaz vem, kaj čutim do nje in kako se bom odločil. Ne vem pa, kaj misli ona." To se je potrdilo tudi med bivanjem doma.

Domenica pa se je doma dobila s svojimi prijateljicami, ki jim je priznala, da je glede odločitve precej negotova. "Poslušati moraš svoje srce," so ji svetovale sogovornice. Ta nasvet je tudi upoštevala, a na sklepni ceremoniji je svojo zaobljubo prvi povedal Jack.

Domenica in Jack bosta svoje razmerje nadaljevala tudi v resničnem življenju. Foto: Printscreen MAFS Australia V njej Domenice ni mogel prehvaliti predvsem zaradi njene empatije in dejstva, da mu vedno nariše nasmeh na obraz. "Želim si nadaljevati najin odnos tudi v zunanjem svetu, saj mislim, da imava nekaj enkratnega," je razkril na koncu. Naposled pa je svoje zaobljube prebrala še Domenica.

Sprva je pohvalila njuno kemijo, nato pa priznala: "Mislila sem, da bodo zdaj moji občutki precej globlji, kot so." Kljub temu pa je dodala: "Nočem oditi stran od tebe, ne da bi s teboj poskusila vse. Upam, da lahko uspešno nadaljujeva najino skupno pot tudi v prihodnosti, saj je to, kar imava zdaj, preprosto prelepo."

Selina Chhaur in Cody Bromley

Selina in Cody sta se med eksperimentom spopadla s kar nekaj vzponi in padci. V ločenih dneh pred sklepno ceremonijo sta te oba premlevala. Selina se je pogovorila s svojo mamo, ki pa nad njenim možem ni bila navdušena, kar je hčerki dala tudi jasno vedeti: "Nad njim nisem bila navdušena. Lahko bi rekla, da te nima prav zelo rad, saj mi tega ni pokazal. Mislim, da ga ti precej bolj ljubiš kakor on tebe. Zaslužiš si boljšega, Selina." To je Selino sicer zadelo kot strela z jasnega, a vseeno je dejala: "To je moja odločitev, ne odločitev mojih staršev."

Zakonca sta se po ločenih dneh ponovno srečala na sklepni ceremoniji in si izmenjala zaobljube. Cody se je te naloge lotil prvi. Zaobljubo je začel z zahvalo nevesti, da mu je omogočila to krasno izkušnjo, in poudaril, da sta vmes eden iz drugega na plano povlekla najslabše. Vseeno je nato Selini dejal: "Spoznal sem, da si nekdo, za katerega mi je zelo mar, nekdo, s katerim želim biti, in nekdo, s katerim želim graditi prihodnost. Če boš za, si bolj kot vse na svetu želim najino razmerje nadaljevati."

Tudi Selina in Cody bosta v prihodnost stopila kot eno. Foto: Printscreen MAFS Australia Svojo zaobljubo je nato povedala še Selina. Sprva se je dotaknila njune viharne skupne poti, ki sta jo preživela, in možu priznala: "Ponosna sem na to, kako zrelejši si postal." Nadaljevala pa je v drugem tonu: "Bili pa so časi, ko sem bila zelo ranjena in na tleh. Nikoli si nisem mislila, da bom v tem eksperimentu toliko jokala in tolikokrat občutila samoto, četudi sem bila s teboj poročena." Negativnosti pa je sledil hiter preobrat, saj se je Selina ob koncu zaobljube vrnila k pozitivnim točkam v odnosu in se odločila, da si tudi ona želi v zunanji svet stopiti skupaj z njim.

Poleg Olivie in Jacksona tako skupno prihodnost nadaljujeta še dva para. Kako se bodo znašli v resničnem življenju, ki prinaša kopico novih izzivov v njihove odnose? Vse to izveste v naslednjih dveh sklepnih epizodah šova Poroka na prvi pogled: Avstralija.

