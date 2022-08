Vikend premier z Medvedkom Paddingtonom 2 in Johnom Wickom 2

Družinska pustolovščina Medvedek Paddington 2 (Paddington 2) je nadaljevanje velike uspešnice, v kateri se prikupni medvedek lepo znajde v domu Brownovih v Londonu, kjer je postal priljubljen član lokalne skupnosti. Kamorkoli gre, širi dobro voljo – in marmelado. Med iskanjem idealnega darila za stoti rojstni dan preljube tete Lucy v trgovini g. Gruberja najde edinstveno knjigo, a da bi jo lahko kupil, si mora z vrsto priložnostnih opravil prislužiti dovolj denarja. Ko knjigo nekdo ukrade, si zada nalogo, da skupaj z Brownovimi razkrinka tatu, ki je, kot kaže, mojster preobleke.

Medvedek Paddington 2

Tudi v nadaljevanju je glas medvedku Paddingtonu posodil izvrstni Ben Whishaw, v igranih vlogah pa znova nastopajo priznani igralci Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Jim Broadbent in Julie Walters, ki sta se jim tokrat pridružila Brendan Gleeson in Hugh Grant. Zadnji je bil nominiran za več nagrad, tudi za bafto, za katero se je simpatični celovečerec potegoval tudi v kategorijah najboljšega filma in scenarija. Film ima na spletni strani IMDb visoko oceno 7,8, kritiki pa so zapisali, da je Medvedek Paddington 2 skoraj popolna družinska zabava, ki s svojo srčno zgodbo polepša dan.

Medvedek Paddington 2 bo na Planetu v soboto ob 19.45 in bo predvajan premierno na slovenskih televizijah, zatem pa bo ob 22.15 na sporedu še komedija Zmenek (Date Night) s Stevom Carellom in Tino Fey.

Filmska premiera meseca je John Wick

Akcijsko nedeljo bo medtem znova zaznamoval Keanu Reeves, tokrat v nadaljevanju osupljivo koreografirane neonoir poslastice John Wick 2 (John Wick: Chapter 2). Film je Planetova filmska premiera meseca, tokrat pa se je legendarni plačani morilec prisiljen vrniti iz upokojitve, potem ko ga nekdanji sodelavec prosi za pomoč, da bi lahko prevzel tajno združbo, ki stoji na čelu vseh najsmrtonosnejših plačanih morilcev na svetu in vodi njihovo delovanje.

Ruby Rose v filmu John Wick 2

Z nadaljevanjem se ob Reevesu vračajo John Leguizamo, Ian McShane in Laurence Fishburne, ekipi pa se pridružujeta Ruby Rose in Common. Celovečerec je z uspehom v kinoblagajnah podvojil zaslužek prvega filma, navdušenim gledalcem pa pritrjujejo tudi kritiki, ki so še posebej pohvalili akcijske prizore, režijo, montažo in predstavo glavnega igralca, ki je s franšizo doživel pravo vrnitev v prvo ligo akcijskih junakov.

John Wick 2 bo na Planetu v nedeljo ob 19.45 in je Planetova filmska premiera meseca.



V nedeljo ob 22. uri bo na sporedu še akcijski triler Ovaduh (Snitch) z Dwaynom Johnsonom, Susan Sarandon in Jonom Bernthalom.

