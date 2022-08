Vroč posnetek skoka med rjuhe je v roke dobila tudi njegova mama

Jackson Lonie in Olivia Frazer sta zakonca, ki sta se v tokratni sezoni najbolje ujela. Tudi na zaključni ceremoniji sta se s svojimi zaobljubami zavezala eden drugemu in tako postala par tudi v resničnem življenju.

V njem imata oba svoj OnlyFans profil, na katerem je Jackson objavil tudi vroč videoposnetek posteljnih aktivnosti. Eden od gledalcev je ta posnetek brez njegovega soglasja snel z interneta in ga poslal Jacksonovi mami. Avstralski ženin je razkril, da je bil zaradi tega zelo razburjen.

Po poročanju medija Yahoo Lifestyle, je Jackson dejal: "Ljudje so očitno mislili, da je sprejemljivo poslati videoposnetek moji mami, kar je naravnost nagnusno. Če si tak tip človeka, ki bi to storil, se moraš dobro zazreti vase. Količina sranja, s katerim sva se morala soočiti z Olivio, joj. Razumem, da sva se izpostavila v pozicijo, zaradi katere bova deležna večje pozornosti, ampak da obstajajo ljudje, ki bi v to vključili še najino družino?! To ni v redu!"

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija pa danes sledi finalna epizoda, v kateri se bodo zakonci sestali s strokovnjaki in celostno ovrednotili njihovo izkušnjo. Izvedeli boste tudi, kdo je dejansko ostal skupaj in kdo je predhodno obupal. Ne zamudite, tudi zadnja epizoda bo pestra!

