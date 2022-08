Par naletel na prve težave v spalnici

Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka ob 20.45 spremljate britansko različico Poroke na prvi pogled, v kateri od treh parov v eksperimentu ostajata le še dva. Pri enem od parov je takoj po prihodu z medenih tednov prišlo do težav v spalnici.

Izmed 1.500 kandidatov je pet strokovnjakov v prvi sezoni britanske različice ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled izbralo tri pare. Eden od parov je eksperiment zapustil, še preden je stopil pred oltar, saj se starši neveste niso strinjali, da bi se hčerka poročila z neznancem.

V oddaji tako zdaj spremljamo preostala dva para, ki se bosta odpravila na medene tedene, potem pa jih čaka vselitev v skupno domovanje. Udeleženci eksperimenta bodo skupaj bivali šest tednov in poskušali ugotoviti, ali so si res usojeni, kot so to predvideli strokovnjaki.

Na tej poti bodo, razumljivo, naleteli na številne ovire. Na eno takih sta kmalu po prihodu z medenih tednov naletela Emma and James. Kot veliko poročenih parov sta imela težave v spalnici.

"Naletela sva na izziv," je sredi noči dejala Emma. James je hitro priznal, da je težava na njegovi strani. "Smrčač sem," je dejal in v šali dodal, da se počuti kot na sestanku za anonimne alkoholike.

Emma je Jamesu kot darilo kupila posebne obliže proti smrčanju, za katere upa, da bodo delovali. Ali bo to pomagalo odpraviti njuno prvo večjo zakonsko težavo, preverite v nocojšnji oddaji Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo.

Oddaja Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20.45. Pred tem si lahko ogledate turško telenovelo Prepovedan sadež (Yasak Elma).

