Zaradi šova so se pojavila nesoglasja med cerkvenimi predstavniki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 20.45 si boste na Planetu lahko ogledali prvi del prve sezone šova Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo, v katerem je bil eden od strokovnjakov tudi vikar Nick Devenish. Z njegovim nastopom v oddaji, v kateri se pari prvič vidijo šele pred oltarjem, pa se nekateri cerkveni predstavniki niso strinjali in oddajo celo označili za neprimerno.

Ko je televizijski ljubezenski eksperiment na Otoku prvič prišel na male zaslone, je vzbudil mešane odzive. Celo manchestrski škof David Walker se je obregnil ob oddajo ter jo označil za "neprimerno in precej neumno". O tem je javno spregovoril, potem ko je mesto enega od strokovnjakov, ki na podlagi znanstvenih podatkov izbirajo najprimernejše pare za eksperiment, prevzel vikar Anglikanske cerkve Nick Devenish.

"Ne zdi se mi dobra ideja, da sodeluje v oddaji," je škof takrat povedal za časopis The Times. "Cerkev želi, da je zakon uspešen, in tega ne dosežemo tako, da ga reduciramo na znanstveni eksperiment," je dodal.

Na drugi strani je vikar Devenish priznal, da njegova udeležba morda res ni najbolj "ortodoksna", vendar je dejal, da je sklenil sodelovati v oddaji predvsem zato, ker ga skrbijo sodobni partnerski odnosi. "Družba postavlja tako visoke ideale, da jim preprosto ne moremo slediti. Vsem udeležencem sem zastavljal enaka vprašanja. Zakaj so tukaj? Kaj iščejo? Kaj upajo, da jim bo poroka dala?"

"Poskus bi res lahko potekal brez vikarja, toda zame je bilo to priznanje, da ima Cerkev še vedno pomembno vlogo v družbi," je razložil in dodal, da je, preden je privolil v sodelovanje, o tem veliko razmišljal.

"Mislim, da na noben način nismo nespoštljivi, ampak celo nasprotno. Poroko želimo vrniti v splošno razpravo, saj se zdi, da izgublja svojo veljavo. V tem družbenem eksperimentu jo poskušamo vrniti na visoko mesto, ki ji pripada."

Vikar Nick Devenish je s pomočjo še štirih strokovnjakov izbral tri pare, ki so vstopili v eksperiment Poroka na prvi pogled. Kako uspešni so bili pri tem in kateri od parov je z njihovo pomočjo našel ljubezen, lahko preverite v oddaji Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo.

Prvi del prve sezone ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo bo na sporedu nocoj ob 20.45. Pred tem si lahko ogledate turško telenovelo Prepovedan sadež (Yasak Elma). Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.