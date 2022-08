Od enajstih parov v resničnem življenju ostajata skupaj samo ta dva para

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 20.45, je sledil še veliki finale eksperimenta, v katerem smo jasno izvedeli, kaj se dogaja z vsemi sodelujočimi v šovu in kdo je ostal skupaj ter kdo ne. Nocoj se na Planetu eksperiment Poroka na prvi pogled nadaljuje z britanskimi pari.

V velikem finalu ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled: Avstralija so se kandidati dobili s strokovnjaki in skupaj z njimi ocenili svojo celotno izkušnjo. Sprva so vsi pogledali montiran video utrinkov z njihovih porok, nato pa se je vsak zakonski par usedel pred strokovnjake.

Ella in Mitch

Ella in Mitch sta pred strokovnjake sedla prva. Po katastrofalni izmenjavi končnih zaobljub, kjer Mitch sploh ni izdal svoje odločitve, sta zakonca že na včerajšnjem ponovnem srečanju vse presenetila z novico, da sta še vedno skupaj. Mitch je razkril, da je bil povod to, da je o svoji izbranki doma razmišljal vse dneve.

"Zdaj sva uradno skupaj. Ona je moje dekle in res jo imam rad," je še povedal. Tudi Ella je priznala, da do njega goji močna čustva, ki bi se v prihodnosti lahko spremenila v ljubezen.

Sicer je slabo kazalo, ampak Ella in Mitch srečna vstopata v zunanji svet kot eno. Foto: Printscreen MAFS Australia

Selina in Cody

Pred strokovnjake sta nato sedla še Selina in Cody, za katera so po včerajšnjem ponovnem snidenju vsi mislili, da sta še vedno skupaj. Nad tem so bili začudeni tako preostali kandidati kot strokovnjaki, Selina pa je pojasnila, da je Cody končal njuno razmerje po večerji dan prej.

"Najin odnos je bil do včeraj dober, saj sva načrtovala tudi skupno selitev. Včeraj pa je bil Cody odsoten. Prijeti sem ga želela za roko, on pa jo je odmaknil. Rekla sem mu, naj me pusti, če noče, da sem ob njem, in dejal mi je, da želi končati razmerje." Cody je pojasnil, da je včeraj ugotovil, kakšna so v resnici njegova čustva, priznal pa, da s Selino ne vidi skupne prihodnosti.

Selina ni mogla skrivati solz. Foto: Printscreen MAFS Australia Tamara in Brent

Zakonca sta se na zadnji skupni ceremoniji ponovno sprla. Ponovno je namreč privrelo na dan Tamarino dopisovanje z Mitchellom in njegov klic ob dveh zjutraj. Tamara je trdila, da ji je po telefonu rekel: "Zdaj te sicer ne bi smel poklicati, ampak mislim nate."

To je vznemirilo Mitcha, ki je vsem zatrdil, da Tamara laže. Preostale kandidatke so s svojimi pripombami nato še dodatno prilile olje na ogenj in Tamara je vidno razburjena rekla: "Dovolj imam! Tega ne mislim več poslušati." Nato je vstala in zapustila prostor, napetost v ozračju pa so strokovnjaki presekali s predvajanjem videoposnetka Alovih norčij. Tamara se je nato vrnila.

Carolina, Dion in Daniel

Dion je pred strokovnjake ponovno sedel sam, saj Carolina ni želela stran od Daniela. Predvajali so posnetek njunega razmerja, ki pa je razkril tudi vse podrobnosti o aferi ljubimcev. "Ugasnite, ker mislim, da bom dobila drisko, če si bom ogledala še sekundo več," je dejala Domenica, podobno pa je menila tudi Ella: "Sramotno, da je to njuna ljubezenska zgodba." Daniel pa je vsem zabrusil: "Vi ste vsi samski, zato bodite tiho in se brigajte zase."

Carolina in Dion navkljub vsem obsodbam nadaljujeta skupno pot tudi v resničnem življenju. Foto: Printscreen MAFS Australia

Dion je priznal, da se je ob gledanju počutil izdano, Daniel pa je zatrjeval, da ničesar ne obžaluje, saj je na ta račun spoznal Carolino. Strokovnjaki so ljubimcema povedali, da je njuno vedenje nesprejemljivo in da se morata Dionu opravičiti. To sta Carolina in Daniel tudi storila. Eksperiment tako zapuščata kot par, Dion pa ostaja samski.

Olivia in Jackson

Jackson je strokovnjakom razkril, da se je že preselil k Olivii, oba pa sta priznala, da sta v razmerju zelo srečna. Strokovnjaki so se dotaknili tudi nesoglasij med Olivio in Domenico. Obe sta pojasnili svojo plat zgodbe in obe sta priznali, da določena dejanja tudi obžalujeta.

Domenica in Jack

Zakonca sta pred strokovnjake sedla zadnja. Po izmenjavi zaobljub sta sicer poskusila nadaljevati razmerje, a sta že na skupni večerji dan prej razkrila, da nista več skupaj. Domenica je pojasnila, da je bil pri njej povod za to, da komunikacija ni bila takšna, kot bi si želela, Jack pa je razkril, da se je v Domenicini družbi počutil negotovo.

Strokovnjaki so jima nato povedali, da sta kljub razhodu še vedno videti kot par, in ju vprašali, ali še obstaja upanje zanju. "Nikoli ne reci nikoli," je namignila Domenica, Jack pa je rekel: "Življenje je takšno, kot je, zato se samo prepuščam toku in videl bom, kam me bo peljalo."

Šov Poroka na prvi pogled: Avstralija se je tako končal, že danes pa si boste na Planetu lahko pogledali prvo epizodo britanske različice tega eksperimenta!

