Nevesta je ženina zapustila, še preden sta prišla do oltarja, nato pa preobrat

Na Planetu lahko od ponedeljka do četrtka ob 20.45 spremljate britansko različico ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled. Med več kot tisoč kandidati je pet strokovnjakov izbralo tri najprimernejše pare, ki naj bi se sprehodili do oltarja, a so pri enem od parov še pred tem nastopile težave.

V prvi oddaji prve sezone Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo smo spremljali šest izbranih udeležencev, ki so vstopili v edinstven eksperiment, v katerem bodo svoje izbrance spoznali šele pred oltarjem. Še pred velikim dogodkom pa je bilo za enega od parov zgodbe konec.

Zaradi pritiska družine se je 30-letna izvajalka raziskav Sam McDonald odločila zapustiti eksperiment dva tedna pred velikim dnem. To je pomenilo, da sploh ni imela priložnosti srečati 29-letnega svetovalca za varnost Jacka, saj se je že pred tem odločila, da celotno stvar zaključi.

"Bilo je res težko, žalostno. Ampak tega nisem vzel osebno. Človek ne more biti na nekoga jezen, če se ta ne želi poročiti s tujcem. Tudi za Sam je to morala biti težka odločitev. Najbolje je na to gledati z vidika, da bi to lahko storila kasneje, recimo pred oltarjem, kar bi bilo veliko huje. Zato jo spoštujem, da je to storila tako kmalu," je novico, da je v eksperimentu nepričakovano ostal brez neveste, pokomentiral Jack.

Čeprav se par v oddaji ni spoznal, pa to ni pomenilo konec njune skupne zgodbe. Sam in Jack sta se po oddaji spoznala, se začela dobivati na zmenkih in se celo zaljubila. Vseeno se nenavadna ljubezenska pravljica ni končala srečno. Po štirih mesecih sta prekinila zvezo in šla vsak svojo pot.

Ali bosta preostala para bolj uspešna pri iskanju skupne sreče, preverite že nocoj v oddaji Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo.

Oddajo Poroka na prvi pogled: Združeno kraljestvo je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20.45. Pred tem si lahko ogledate turško telenovelo Prepovedan sadež (Yasak Elma). Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.