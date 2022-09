Ta konec tedna na spektakel v Tivoli #video

Naša najbolj znana akrobatska skupina Dunking Devils pripravlja ta konec tedna v Hali Tivoli 90-minutno doživetje, na katerem bodo skušali podreti tudi Guinnessov rekord. Kaj nam pripravljajo poskočni vragi, smo poizvedeli v oddaji Jutro na Planetu.

Mojstri spektakla, ki so navdušili s preskakovanjem parne lokomotive, skoki z gondole in zabijanjem na drvečem vlaku čez Solkanski most, so serijski Guinnessovi rekorderji in svetovni prvaki v akrobatskem zabijanju, v 15. letih pa so opravili čez 2.500 nastopov v 51 državah na petih kontinentih. 3. in 4. septembra se vračajo v dvorano Tivoli, kjer so leta 2019 razprodali tri šove. Letos bodo s premierno izvedbo novega spektakla Tivoli napolnili kar štirikrat.

Oddaja Jutro na Planetu bo z vami v živo že v ponedeljek ob 8. uri na Planetu. Vabljeni v našo družbo.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Več vsebin je na voljo tudi na Planeteka.si.