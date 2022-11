Po tragični izgubi kolega so se oglasili Dunking Devils: Peter, pogrešamo te

Člani znane slovenske akrobatske skupine so se z zapisom in videoposnetkom poslovili od svojega kolega Petra Kokalja, ki je umrl po tragični nesreči med treningom.

"Dunking Devilsi smo izgubili našega Petra," so iz priljubljene akrobatske skupine sporočili ob zapisu in videoposnetku, ki so ju sestavili v spomin svojemu kolegu, "njegov spomin, energija in poslanstvo bodo živeli naprej skozi nas, ki ostajamo na tem svetu."

Zapis Dunking Devilsov objavljamo v celoti:

"Ni ga papirja, ki bi nam omogočil napisati vse o Petru, mladem možu z neskončno mislimi, idejami in srcem iz zlata. Bil je neverjetna oseba, svoj pečat je pustil na vseh, ki smo ga imeli srečo spoznati ali gledati TikToke, ki jih je ustvarjal. Zapustil nas je prezgodaj, star le 22 let, in to ravno takrat, ko je bil trdno na poti profesionalne rasti in na pragu številnih izjemnih priložnosti. Sredi pandemije, ko so preostali videli strah in ovire, je on videl navdih in priložnost. Za svoje platno si je izbral TikTok, platformo, ki mu je omogočila, da je svoje ustvarjalne ideje in vrednote pošiljal v svet in na mobilne zaslone milijonov ljudi po vsem svetu.

V samo dveh letih je iz njegove strasti zrasla agencija DD Studios, pod okriljem katere ustvarja in deluje 30 mladih ustvarjalcev nove generacije. Skupaj s svojo ekipo je ustvaril neverjetno mrežo ljudi, ki lovimo napredek, rast, spoštovanje in zabavo v vsakem trenutku. Peter je bil naša luč, naš navdih in naš motor, ki je s svojimi dejanji pokazal, kako rasti, napredovati in navduševati kot nihče drug.

Foto: Dunking Devils Bil pa je mnogo več kot le oseba, ki je dal življenje slovenski sceni na TikToku. Mnogim je bil najboljši prijatelj, vzornik, mentor in tisti, ki si je za ljudi vedno vzel čas in jim prisluhnil. Ko nam je bilo hudo, smo se obračali nanj in mu zaupali svoje izzive in težave. Poslušal je in našel način, da te nasmeji, ti ponudi ramo in pokaže ljubezen, ki jo je imel v sebi. Tudi deset let starejši od njega smo cenili pogovor z njim, ker smo mu zaupali, ga spoštovali in občudovali njegovo modrost.

Začel je s skoki na trampolinu na domačem vrtu. Njegova družina ga je pri tem podpirala in spremljala njegove akrobatske podvige, ki jih je kmalu za tem nadaljeval na škofijski gimnaziji. Svoj pravi potencial pa je začel kazati in izkoriščati kot član ekipe Dunking Devils. Na treningih v Woopu je neizmerno užival in se v varnem okolju, ki mu je nudilo akrobatsko svobodo, učil novih trikov in veščin, s katerimi je z velikim ponosom navdihoval gledalce po vsem svetu. Bil je pravi 'entertainer' in s svojimi skoki med drugim navduševal na oddaji Slovenija ima Talent, v videih skupine DD Squad in na nastopih po vsem svetu. Kot član Dunking Devils je prejel tudi priznanje jabolko navdiha od predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Svojo ljubezen do akrobatike je izžareval tudi na zadnji dan na tem svetu. V Woopu je bil s svojo družino in s svojo sestro delil strast do skakanja. Zrak je bil njegov drugi dom. Mnogi pa se ob takih trenutkih sprašujejo, ali je res vredno živeti polno, adrenalinsko življenje. Obstaja vrsta ljudi, med njimi je bil zagotovo tudi Peter, ki ne znajo živeti drugače. Enzo Ferrari je dejal, da bi vrnil vse svoje pokale, če bi lahko obudil samo enega svojega dirkača. Tako kot Ferrari pa je Peter razumel, da s svojim skakanjem in soustvarjenjem zgodbe Dunking Devils daje možnost mnogim mladim akrobatom in ustvarjalcem, da živijo svoje sanje.

Peter, pogrešamo te, brez tebe svet in naša zgodba nikoli ne bosta enaka. Praznine, ki si jo pustil za seboj, ne bomo poskušali zapolniti, temveč v njej iskali moč in navdih. Dajemo ti besedo, da bodo tvoja energija, tvoje poslanstvo in tvoje vrednote živele naprej skozi vse nas in vse tiste, ki te bodo skozi nas še spoznali. Hvala ti za vse, kar smo doživeli s teboj. Hvala za vse nastope, pogovore, nasmehe, potovanja, snemanja, savnice in dni, ki smo jih skupaj preživeli v pisarni. Z nami v srcu boš za vedno in skupaj bomo še naprej neverjetna EKIPA, v kateri imamo vsi občutek, da nič ni nedosegljivo."